Gündem Türkiyenin resti sonuç verdi İsveç PKKlı Mahmut Tatı Türkiyeye iade etti
POLİTİKA

Türkiye'nin resti sonuç verdi: İsveç PKK'lı Mahmut Tat'ı Türkiye'ye iade etti

Ankara'nın terörle mücadele konusunda somut adımlar atmasını istediği İsveç, hakkında terör örgütü PKK üyeliğinden altı yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası bulanan Mahmut Tat'ı Türkiye'ye iade etti.

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Haber Merkezi DHA
Türkiyenin resti sonuç verdi: İsveç PKKlı Mahmut Tatı Türkiyeye iade etti
Mahmut Tat

İsveç'te önceki gün gözaltına alınan Mahmut Tat, işlemlerinin tamamlanmasının ardından Başkent Stockholm'deki Arlanda Havalimanı'ndan havalanan tarifeli uçakla dün akşam saatlerinde İstanbul Havalimanı'na getirildi. Polislerce uçaktan alınan Tat, İstanbul Havalimanı Emniyet Şube Müdürlüğü'ne götürüldü. Sağlık kontrolünden geçirilen Tat'ın bu gece İstanbul Havalimanı Emniyet Şube Müdürlüğü'nde gözaltında tutulacağı öğrenildi. İşlemlerinin tamamlanmasının ardından Tat'ın adliyeye sevk edilmesi bekleniyor.
Mahmut Tat, Tunceli'de 2015 yılında terör örgütü PKK'nın faaliyetlerine katıldığı suçlamasıyla hakkında açılan davada 6 yıl 10 ay hapis cezası almıştı. PKK'lı Tat, daha sonra İsveç'e kaçmıştı.

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