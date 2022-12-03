Türkiye'nin resti sonuç verdi: İsveç PKK'lı Mahmut Tat'ı Türkiye'ye iade etti

Yavuz Ağıralioğlu'nun Kılıçdaroğlu'yla ilgili sözleri sorulan Meral Akşener: Neden rahatsız olacağım bir sakıncası yok

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener canlı yayında gündeme dair açıklamalarda bulundu. İyi Parti milletvekili Yavuz Ağıralioğlu'nun CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'yla ilgili sözlerini değerlendiren Akşener 'Neden rahatsız olacağım. Benim için bir sakıncası yok' ifadelerini kullandı.