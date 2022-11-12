Dünya İsveç sözünü çabuk unuttu Terör yandaşları yürüdü, polis korudu
AVRUPA

İsveç sözünü çabuk unuttu: Terör yandaşları yürüdü, polis korudu

İsveç'te terör örgütü PKK/YPG yandaşları, Türkiye'nin, Irak'ın kuzeyinde terörü bitirmek için yaptığı operasyonları protesto etti. Polis eşliğinde gösteri yapan terör yandaşları şehir merkezinde yürüdü.

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Haber Merkezi AA
İsveç sözünü çabuk unuttu: Terör yandaşları yürüdü, polis korudu
İsveç'te terör örgütü PKK/YPG yandaşları gösteri yaptı.

Başkent Stockholm'de Norra Bantorget Meydanı'nda toplanan terör örgütü yandaşları, İsveç ile Türkiye arasında yapılan NATO anlaşmasının da iptalini istedi.

PKK/YPG'yi simgeleyen paçavralar taşıyan göstericiler, terör örgütü elebaşı Öcalan'ın posterini açtı.

Polis eşliğinde gösteri yapan terör yandaşları şehir merkezinde yürüdü.

Öte yandan ülkenin haber ajansı TT'nin haberine göre, ülkede 16 Kasım'da meclise gelmesi beklenen anayasa değişikliği ile hükümet ve kolluk kuvvetlerine, "terörist organizasyonlarla ilişki görülmesi durumunda örgütlenme hürriyetini engelleme hakkı" veriliyor. 1 Ocak 2023'te yürürlüğe girecek yasadan sonra terör örgütü PKK/YPG'nin gösterilerinde ne gibi önlemlerin alınacağı merak ediliyor.

İsveç'ten YPG sözü: NATO'ya üye olmaları Türkiye'nin iki dudağı arasında
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Güvenlik kaygılarımızın giderilmesine destek olan bir İsveç görmek istiyoruz
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Güvenlik kaygılarımızın giderilmesine destek olan bir İsveç görmek istiyoruz
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İsveç devlet televizyonunda skandal: Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaretler yağdırıp PKK'lı ismi 'sunucu' diye çıkardılar
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İsveç'te terör örgütü YPG/PKK yandaşları paçavralarla gösteri yaptı
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İsveç'te terör örgütü YPG/PKK yandaşları paçavralarla gösteri yaptı
İsveç'in başkenti Stockholm'de terör örgütü YPG/PKK yandaşları, Türkiye aleyhine gösteri yaptı. Göstericiler terör örgütü YPG/PKK'yı simgeleyen bez parçaları taşırken terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'ın posterini açtı.


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