Gündem Türkiyeye sevinçle gelen gurbetçilerin Kapıkuleden "hüzünlü" dönüşleri devam ediyor
EDİRNE

Türkiye'ye sevinçle gelen gurbetçilerin Kapıkule'den "hüzünlü" dönüşleri devam ediyor

Yıllık izinlerini tamamlayan gurbetçilerin Avrupa'da yaşadıkları ülkelere hüzünlü dönüşleri sürüyor. Türkiye'ye gelirken sevinçle girdikleri Kapıkule Sınır Kapısı'na bu kez dönüş yolculuğu için gelen gurbetçiler, sınırdan kalpleri buruk ayrılıyor.

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Haber Merkezi AA
Türkiyeye sevinçle gelen gurbetçilerin Kapıkuleden hüzünlü dönüşleri devam ediyor
Arşiv.

Fransa'ya dönen Süleyman Sakallı, Türkiye'de ailesiyle güzel bir tatil geçirdiğini ancak dönüş yolunun burukluğunu yaşadığını söyledi.

Memlekette zamanın nasıl geçtiğini anlamadığını anlatan Sakallı, şunları kaydetti:

"Fransa'dan gelirken yolumuz hızlı geçiyor, Türkiye'mize geleceğimiz için. Şu an tatil bitti. Vatanımızı, ülkemizi, bayrağımızı bırakmak istemiyoruz ama gurbete yaşadığımız yere gitmek zorundayız. Onun bir burukluğu var. Ama her zaman aklımız ve yüreğimiz vatanımızda, milletimizde ve bayrağımızda. Orada bir yıl kalınca vatanımızı, bayrağımızı görmek ve kokusunu almak istiyoruz. Onun hasretini yaşıyoruz."

Hollanda'ya dönen Şahap Güneş ise tatilin en üzücü zamanının Kapıkule'den ayrılmak olduğunu ifade etti.

Dönüş yolunun her zaman buruk geçtiğini belirten Güneş, "Hüzün ister istemez oluyor. İnsan doğup büyüdüğü memleketinden, arkadaşlarından, ailesinden ayrıldığı zaman bir hüzün oluyor." dedi.

Hasan Çetin de ailesiyle ve sevdikleriyle güzel bir tatil geçirdiğini dile getirerek, "Döndükten 2-3 ay sonra Türkiye özlemi başlıyor." diye konuştu.

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