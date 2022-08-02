Türkiye'ye gelen gurbetçilerin yaşadıkları ülkelere dönüşleri devam ediyor

Ailesiyle Almanya'ya dönüş yolculuğuna geçen Mustafa Kerter, tatilin göz açıp kapayıncaya kadar geçtiğini söyledi.

Güzel bir tatil geçirdiklerini ancak dönüş yolunun hüznünü yaşadıklarını anlatan Kerter, "Özlem ve hasretle izin günlerimizi dört gözle bekliyoruz ve yaz tatilimizi geçirmek için memleketimize geliyoruz. İzinde akrabalarımızı ziyaret edip memleketimizde hasret gideriyoruz. 3-4 haftalık izin var isterse 6 hafta olsun, 2-3 gün gibi geliyor bize. Vatanımızdan çıkarken bir hüzün ve burukluk var." dedi.

"Çok hüzünlüyüz"

Trabzon'daki iznini tamamladıktan sonra ailesiyle Fransa'ya dönen Ahmet Asker ise gurbetçilerin sevdiklerini geride bırakarak çalıştıkları ülkelere döndüğünü dile getirdi.

Dönüş yolunda hüznün hakim olduğunu anlatan Asker, "Çok hüzünlüyüz. Trabzon'a gidip vatan hasreti giderdik ancak dönüş çok sıkıntılı. Tatil göz açıp kapayıncaya kadar çok hızlı geçti. Gelecek seneyi iple çekiyoruz." diye konuştu.

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Almanya'ya dönen Emine Erişti de tatil boyunca aile ziyareti yaptıklarını dile getirdi.

Avusturya'ya dönüş yolculuğuna geçen Aykut Mücük de Türkiye'den ayrılmanın burukluğunu yaşadıklarını ifade etti.

FOTOĞRAF 6 Avrupa'nın farklı ülkelerinde yaşayan gurbetçilerin Türkiye'ye gelişleri sürüyor.<br><br>Kara yoluyla gelmeyi tercih eden gurbetçiler başta Kapıkule Sınır Kapısı olmak üzere diğer sınır kapılarında yurda giriş yapıyor. Türkiye'ye ulaşmanın sevincini yaşayan ve duygulanan gurbetçiler, işlemlerinin ardından bayramı aileleriyle geçirecek olmanın huzuruyla yollarına devam ediyor. Belçika'dan gelen Kütahyalı Bayram Çıldır, AA muhabirine Türk bayrağını görünce tüm yorgunluğunun geçtiğini söyledi.<br><br>Memlekete gelmenin mutluluğunu yaşadığını ifade eden Çıldır, \"Vatan gibisi yok. Kurban bayramını memleketimde geçirmek için vatanım Türkiye'ye geldim. Kurbanımı burada kesecek ailece bayramı burada geçirecek olmak çok güzel.\" dedi. Almanya'da gelen Celalettin Çoban da Türkiye girdikleri zaman göz yaşlarına hakim olamadıklarını belirtti. Tarifsiz duygular yaşadıklarını anlatan Çoban, \"Sınırdan geçince bütün tüylerimiz diken diken oluyor. Güvenlik güçlerimizi görünce gururlanıyoruz. Çok güzel duygular yaşıyoruz. Bunları anlatmak çok zor. Bayramı da memleketimizde geçireceğiz. Vatanımızda bayramı geçirmek çok iyi olacak. Bayram Ertaş ise kurban bayramına yetişmenin sevincini yaşadıklarını belirterek, bir yıl boyunca Türkiye'ye gelmenin hayaliyle yaşadıklarını dile getirdi.<br><br>İngiltere'den gelen Kamil Kılıç da bayrama yetiştikleri için çok mutlu olduklarını ifade etti.<br><br> Edirne'de gurbetçilerin bayram hasreti: Vatan gibisi yok Yıllık izinlerini Türkiye'de geçirmek için yaşadıkları ülkelerden yola çıkarak anavatana ulaşan gurbetçiler, kurban bayramını memleketlerinde geçirecek olmanın mutluluğunu yaşıyor. BiP'te paylaş

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