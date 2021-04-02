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Turuncu şehirdeki mavi köyün sırrı - Burdur haberleri

Turuncu şehirdeki mavi köyün sırrı: Bugüne kadar hiç vaka görülmedi

Burdur’un Yeşildağ köyünde alınan sıkı tedbirler sayesinde şimdiye kadar koronavirüs vakasına rastlanmadı. 109 nüfuslu köyde halk, hem maske ve sosyal mesafe kurallarına uyuyor hem de birbirlerine ziyarete gitmemeye özen gösteriyor.

Haber Merkezi İHA
Turuncu şehirdeki mavi köyün sırrı - Burdur haberleri
Köy muhtarı Hasan Başar, koronavirüs ile mücadelesini köy halkına maske dağıtarak ve dezenfektan sıkarak devam ettiriyor.

Burdur merkeze bağlı Yeşildağ köyünde hiç koronavirüs vakası görülmedi. 109 nüfuslu köyde halk, hem maske ve sosyal mesafe kurallarına uyuyor hem de birbirlerine ziyarete gitmemeye özen gösteriyor.

Yüksek Riskli İller kategorisinde bulunan ve turuncu rengi alan Burdur’da bulunan Yeşildağ köyü, koronavirüs vakasına hiç rastlanmaması nedeniyle diğer köylere örnek oluyor.

109 nüfuslu köyde halk, hem maske ve sosyal mesafe kurallarına uyuyor hem de birbirlerine ziyarete gitmemeye özen gösteriyor.
109 nüfuslu köyde halk, hem maske ve sosyal mesafe kurallarına uyuyor hem de birbirlerine ziyarete gitmemeye özen gösteriyor.

'Kırmızı' ilin tek mavisi: Şimdiye kadar hiç vaka görülmedi
GÜNDEM
'Kırmızı' ilin tek mavisi: Şimdiye kadar hiç vaka görülmedi

Köy muhtarı Hasan Başar, koronavirüs ile mücadelesini köy halkına maske dağıtarak ve dezenfektan sıkarak devam ettiriyor. Ayrıca köy camisinden gün içerisinde birçok kez koronavirüs ile mücadele için anonslar yapılıyor. Köy halkı ise zorunlu olmadıkça evden dışarıya çıkmayarak ve kalabalık ortamlara girmeyerek korona virüsün bulaşma riskini azaltıyor.

"Temizlik, mesafe ve hijyen kurallarına uyarak yendik"


Aldıkları önlem ile korona virüsle ile mücadelelerini sürdürmeye devam ettiklerini söyleyen Yeşildağ köyü Muhtarı Hasan Başar, kurallara uyarak hastalığı köye sokmadıklarını belirterek, Kovid-19’un Yeşildağ köyüne hiç girmemesi için tedbirleri elden bırakmayacaklarını söyledi.

109 nüfuslu köyde halk, hem maske ve sosyal mesafe kurallarına uyuyor hem de birbirlerine ziyarete gitmemeye özen gösteriyor.
109 nüfuslu köyde halk, hem maske ve sosyal mesafe kurallarına uyuyor hem de birbirlerine ziyarete gitmemeye özen gösteriyor.

Koronavirüs uğramadı köy: Hiç vaka görülmedi
KORONAVİRÜS
Koronavirüs uğramadı köy: Hiç vaka görülmedi

Başar, "Köyümüzde şimdiye kadar korona virüse rastlanmamıştır. Biz bunu temizlik, mesafe ve hijyen kurallarına uyarak yendik. Biz bunu gelen hurdacı ve seyyar satıcı gibi dışarıdan gelenleri köyümüze sokmayarak başardık. Bunun tek sebebi de hastalıktan korunmak içindir. Temizlik mesafe kurallarına çok dikkat ettik. İnşallah bundan sonraki evimize sokmaya çalışacağız. Köyümüz de herkes sağ olsun mesafe ve hijyen kurallarına dikkat ettikleri için köyümüzde böyle bir vakaya rastlanmamıştır. Pandemi başladı başlayalı köyümüzde düğün, mevlit yemekleri, düğün yemekleri olmamaktadır. Biz de köy dışına gitmedik. Bu yüzden de buna dikkat ettik. Köyümüzde taziyeye de gidilmemektedir. Herkes evinde, mecbur kalmadan evinden dışarıya çıkmıyor. Bundan sonra da bu kurallara çok dikkat edip köyümüze bu hastalığı sokmamaya dikkat edeceğiz" şeklinde konuştu.

109 nüfuslu köyde halk, hem maske ve sosyal mesafe kurallarına uyuyor hem de birbirlerine ziyarete gitmemeye özen gösteriyor.
109 nüfuslu köyde halk, hem maske ve sosyal mesafe kurallarına uyuyor hem de birbirlerine ziyarete gitmemeye özen gösteriyor.

Yeşildağ köyünde yaşayan ve kurallara uyarak korona virüsten korunduklarını dile getiren Süreyya Özmen ise, "16 senedir bu köydeyim. Bir senedir bu hastalık var. Çok şükür bu hastalığı köyümüze sokmadık. Sokmamaya da gayret göstereceğiz. Burdur’a gidiyoruz. Burdur’a da gittiğimiz zaman sosyal mesafenizi koruyoruz. Maskemizi takıyoruz. Kalabalığa girmemeye çalışıyoruz. Elimizden geldiği kadar hijyenli olmaya çalışıyoruz. Çocuğum lisede okuyor 2 gün Burdur’da kalıp geliyor. Geldiği zaman direkt banyoya giriyor, giysilerini de çamaşır makinesine atıyor hemen. Temizlik hijyenle bu işi halletmeye çalışıyoruz. İnşallah korona virüs bu köye uğramadan hastalıktan kurtuluruz" diye konuştu.

Yeşildağ köyünde korona virüs vakasına rastlanmamasının en büyük nedeninin 'Temizlik, Mesafe ve Maske' kuralına uyulması olduğunu ifade eden Ramazan Çakmak da, "Bu köyde yaşıyorum. Bu köyde korona virüsün görülmemesinin en önemli sebebi üç Kural T.M.M. dedikleri temizlik, maske ve mesafeye çok önem ve dikkat edilmesidir. Bu yüzden en önemli kural bu. Daha önce hiçbir mevlit, Kur’an okuma, düğün, nikah gibi hiçbir etkinliğe katılım göstermedik. Kalabalık ortamlardan mümkün oldukça uzak durduk. En büyük faydasının da bu olduğunu düşünüyorum" dedi.

Organik beslenme virüse karşı tedbir

Organik beslenmenin direnci arttırdığı için korona virüse karşı beslenmeye de dikkat ettiklerini söyleyen İsmail Bozkurt ise orman havasının da faydası olduğunu dile getirdi.

Bozkurt, “Mesafe, temizlik, hijyen kurallarına uyarak, sağlıklı beslendik. Bir de köyümüz orman havası olduğu için onun da çok faydası var. İnek sütü, keçi sütü, keçi peyniri, bal, yoğurt ve pekmez yiyerek daha sağlıklı oluyoruz. Vücut direnci daha da yükseliyor ve virüse karşı bizi koruyor” dedi.


Bülent Öğüt de, “Kendi ürettiklerimizi yedik. Hormonlu bitkiler yemedik. Mesafeyi tanıdık. Muhtarımız maske dağıttı. Mesafeyi devamlı koruduk” diye konuştu.


Yeşildağ köyünde yaşayan Hatice Arı ise “Ortam arasına girmiyoruz. Kalabalık yerlere girmiyoruz. Kendimize dikkat ediyoruz. Temizliğimizi yapıyoruz. Doğal besleniyoruz. Evden dışarıya çıkmıyoruz öyle yaşıyoruz” ifadelerini kullandı.

Kırmızı listedeki kentin ‘mavi huzurevi’: Hiç vaka görülmedi
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Suluova Hacı Muammer Koca Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi çalışanları Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın uyguladığı salgın tedbirleri kapsamında 14 günlük vardiya sistemiyle görev yaptı.
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Ziyaretlere kapanan huzurevine giriş yapan personel ateş ölçümü sonrası mesaisine başlayıp 14 gün boyunca dışarı adım atmadan hizmet verdi.
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Her ihtiyaçları karşılanan huzurevi sakinleri de temizlik, maske ve mesafe kurallarına dikkat etti. Bu tutumlarını aşılanmalarının ardından da sürdüren huzurevi sakinlerinden çeşitli rahatsızlıkları ve kontrol amaçlı hastaneye gidenler de dönüşte önlem amacıyla özel olarak hazırlanan karantina odasına alındı.
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Bir yıldır süren bu uygulama sonrası 76 yaşlı ve engelli ile 69 personelin bulunduğu huzurevinde koronavirüs vakasına rastlanmadı.
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Amasya Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Ahmet Kurt, “Mesai arkadaşlarımız salgınla mücadele sürecinde hizmet verdikleri yaşlılarımızı korumak adına 14 günlük vardiya sistemiyle çalıştılar. Huzurevimizde hiç vaka yaşamadan bir yıllık süreci tamamlamış olduk” dedi.
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Alınan önlemlerin semeresini gördüklerini belirten 69 yaşındaki Ali İhsan Çöpellev, “Allah’a şükürler olsun kurumumuza korona virüs girmedi. Bizler için gereken ne varsa her şey yapıldı. Bütün arkadaşlarım adına teşekkür ederim” diye konuştu.
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Huzurevindekii odaları ‘süit oda’ olarak adlandırdıklarına değinen Çöpellev, “Sözlüğünüzde mükemmelden öte bir kelime varsa bizim huzurevimiz için bunu kullanabilirsiniz” şeklinde konuştu.
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Avrupa’daki huzurevlerinde yaşanan ölümleri endişeyle izliyoruz <br> <br> 70 yaşındaki Nedim Aslan salgının yayıldığı Avrupa ülkelerindeki huzurevlerinde yaşanan ölümleri endişeyle izlediklerini hatırlatırken 93 yaşındaki Ali Lap ise “Sağlık bakımından her zaman kontrol altındayız. Bize iki sefer aşı yapıldı. Bakım da iyi” ifadelerini kullandı.
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Salgının bitmesi için dua eden 80 yaşındaki Neriman Tortumlu da “Ümidim var. Bu böyle gitmez. Çok hastalıklar geldi, geçti. Bu da geçecek” sözleriyle duygularını paylaştı.
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Kırmızı listedeki Amasya’nın ‘mavi huzurevi’ Hiç vaka görülmedi
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Kırmızı listedeki Amasya’nın ‘mavi huzurevi’ Hiç vaka görülmedi
Kırmızı listedeki kentin ‘mavi huzurevi’: Hiç vaka görülmedi
Koronavirüs (Covid-19) risk haritasında kırmızı listedeki çok yüksek riskli illerden olan Amasya'nın Suluova ilçesinde yaşlı ve engellilerin kaldığı huzurevinde tedbirler sayesinde salgının başından bu yana hiç vaka görülmedi.


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