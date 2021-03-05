Gündem Kırmızı ilin tek mavisi Şimdiye kadar hiç vaka görülmedi
BALİKESİR TÜRKİYE

'Kırmızı' ilin tek mavisi: Şimdiye kadar hiç vaka görülmedi

Koronavirüs tablosunda kırmızı ile işaretlenen çok yüksek riskli iller arasında yer alan Balıkesir’de şimdiye kadar hiç koronavirüs vakası olmayan Edremit’in Hacıarslanlar kırsal mahallesi dikkati çekiyor.

Haber Merkezi İHA
Hacıarslanlar Mahallesi'nde şimdiye kadar hiç pozitif vaka görünmemesi dikkatleri çekiyor.
Hacıarslanlar Mahallesi'nde şimdiye kadar hiç pozitif vaka görünmemesi dikkatleri çekiyor.

Yaklaşık bir yıldır ülkemizi de etkisi altına alan pandemi ile bütün yurtta mücadele devam ediyor. Yeni koronavirüs haritasında kırmızı risk bölgesi olarak işaretlenen Balıkesir’de pandemi ile mücadele bütün hızıyla sürüyor.

Hacıarslanlar Mahallesi'nde şimdiye kadar hiç pozitif vaka görünmemesi dikkatleri çekiyor.

Koronavirüs uğramadı köy: Hiç vaka görülmedi
KORONAVİRÜS
Koronavirüs uğramadı köy: Hiç vaka görülmedi
İl genelinde virüsün yayılma hızını düşürmek için tedbirler artırılırken, Edremit’in kırsal Hacıarslanlar Mahallesi'nde şimdiye kadar hiç pozitif vaka görünmemesi dikkatleri çekiyor.

Hacıarslanlar Muhtarı Ali Tuzlu

Kazdağları'nın eteklerinde zeytinlik alanların içinde yer alan Hacıarslanlar Muhtarı Ali Tuzlu, "Tek bir vakamız bile yok. Bununda sebebi temizlik. Bunu temizliğe borçluyuz. Köylü kurallara riayet ediyor. Herkes maskesini takıyor. Sıkıntımız yok. Köylümüz toprak ile uğraşıyor. Bahçeye gidiyor. Hastalık kafasından siliniyor zaten. Hastalıklar kafada birikir" dedi.

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