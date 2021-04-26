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Gündem Üç yıldır çalıştığı marketin kasasını soyup cip almış
SAMSUN

Üç yıldır çalıştığı marketin kasasını soyup cip almış

Samsun'da market işleten Hüseyin Mustafaoğlu 3 yıldır yanında çalışan H.A.'nın cip satın almasından şüphelendi ve kamera kayıtlarını izleyince de kasadaki paraların H.A., tarafından çalındığını gördü. H.A., ifadesinin ardından mahkemede adli kontrolle serbest kalırken, Mustafaoğlu, "Ona çok güveniyordum, 'benden daha sağlamdır' dedim. Ama kamerayı izleyince çaldığını anladım" dedi.

Haber Merkezi DHA
Üç yıldır çalıştığı marketin kasasını soyup cip almış
Market sahibi, kasa içine gizli kamera yerleştirdi.

Samsun'un İlkadım ilçesine bağlı Unkapanı Mahallesi’nde market işleten Hüseyin Mustafaoğlu (45), 3 yıldır yanında çalışan H.A.'nın (43) lüks cip satın aldığını öğrenince, durumdan şüphelenerek marketinde güvenlik kamera sayısını artırdı, kasa içine de gizli kamera yerleştirdi.

  • Mustafaoğlu, kamera kayıtlarını izleyince kasadan para çalındığını fark etti. Şikayet üzerine yakalanan H.A., ifadesinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece adli kontrolle serbest kaldı. Marketteki hırsızlık anları da iş yerine yerleştirlen güvenlik kameralarına yansıdı. Farklı açılardan kayda alınan görüntülerde; şüphelinin, aralıklı gün ve saatlerde açtığı kasadan aldığı paraları cebine koyduğu anlar yer alıyor.

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'BENDEN SAĞLAMDIR' DEDİM'

Yıllardır yanında çalışarak güvenini kazanan H.A.'nın kendisini yaklaşık 450 bin TL soyduğunu öne süren Mustafaoğlu, elemanının serbest kalmasına tepki gösterdi.

  • Mustafaoğlu, "Yaklaşık 10 senedir kendisine maddi ve manevi anlamda yardımcı oldum, yaklaşık 50 bin TL olan icralık borcunu kapattım. O kadar yakındık ki kendime kurbanlık hayvan alacağım zaman ona da alıyordum. Çok samimiydik hatta ailecek bile görüşürdük .Kendisine çok güvendiğim için para çaldığını fark etmedim. Kendisine çok güveniyordum, 'benden daha sağlamdır' dedim. Güvenlik kamerası kayıtlarını izledim ve çaldığını anladım” dedi.

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SATIN ALDIĞI CİPİ SAKLAMIŞ

Markettiki zararının yaklaşık 450 bin TL olduğunu söyleyen Mustafaoğlu, “O kadar güvenilen bir kişiydi ki elimde güvenlik kamerası görüntüsü olmasa eşim dahi bana inanmazdı. Tahmini olarak 450 bin TL civarında bir para kaybından bahsedilebilir. Parayı çalan, paraların kaybolduğunu ama nasıl kaybolduğunu bilmediğini söylüyor. İlerleyen zamanlara kendine yeni bir cip alınca durumu fark ettik. Hatta marketin iki sokak altına park ettiği cipini bizden uzunca bir süre gizledi” diye konuştu.

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