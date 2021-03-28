Gündem Hırsızlık çetesi İstanbula dadandı 1 milyon 500 bin lira çaldı 100 kiloluk kasayı kucağında taşıyarak kaçırdı
İSTANBUL

Hırsızlık çetesi İstanbul'a dadandı 1 milyon 500 bin lira çaldı: 100 kiloluk kasayı kucağında taşıyarak kaçırdı

Hırsızlık çetesi İstanbul'a dadandı 1 milyon 500 bin lira çaldı: 100 kiloluk kasayı kucağında taşıyarak kaçırdı

İstanbul genelinde 7 farklı adrese girerek 1 milyon 500 bin lira değerinde hırsızlık yapan çete yakalandı. Şüphelilerin hırsızlık anları kameralara yansırken, 3 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Haber Merkezi DHA
Hırsızlık çetesi İstanbula dadandı 1 milyon 500 bin lira çaldı: 100 kiloluk kasayı kucağında taşıyarak kaçırdı
Çete üyeleri polis ekiplerinin düzenlediği operasyonla gözaltına alındı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, Üsküdar, Ümraniye, Çekmeköy, Beykoz ve Ataşehir ilçelerinden son aylarda gelen evden hırsızlık ihbarları üzerine çalışma başlattı. Yapılan çalışmalar neticesinde, olayı gerçekleştirdiği tespit edilen 1'i kadın 9 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin 7 farklı adresten toplam değerleri 700 bin lira olan 2 cip, 500 bin TL para, 300 bin lira değerinde döviz ve ziynet eşyası çaldıkları belirlendi.

100 KİLOLUK ÇELİK KASAYI KUCAĞINDA TAŞIDI

Gece saatlerinde eve giren şüphelilerden Ramazan K.'nın, içerisinde tabanca, 6 bin 300 Euro nakit para, Amerika Birleşik Devletleri mühürlü boş çek defteri ve 67 bin lira değerinde ziynet eşyası bulunan 100 kiloluk çelik kasayı kucaklayarak götürdüğü, güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. Aynı günlerde gerçekleştirdikleri başka bir hırsızlık olayında ise, şüpheliler olay yerinden kaçmak için yüksek bir yerden zemine atladı. Zemine atlayan şüphelilerden birisi, atladıktan sonra bacağını kırdı. Yaralı bir halde ve sekerek, bekleyen otomobile doğru koşması da görüntülerde yer aldı.

Kulübü soyan hırsızlar çıkmadan çay demleyip içti
HAYAT
Kulübü soyan hırsızlar çıkmadan çay demleyip içti


SUÇ MAKİNESİ ÇIKTILAR

Şüphelilerden Vedat G.(25)'nin 66, Ramazan K.(33)'nın 33, Hakan T.(34)'nin 18, Ahmet B.(23)'nin 29, Ahmet T.(35)'nin 35, Murat D.(22)'nin 13, Gamze D.(21)'nin 1, Ulaş U.(32)'nun 3 ve Cemal T.K.(28)'nin ise 1 suç kaydı olduğu öğrenildi.
EŞ ZAMANLI OPERASYON İLE YAKALANDILAR, 6'SI SERBEST BIRAKILDI

Polisler, 24 Mart tarihinde çeşitli adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi. Düzenlenen operasyonda gözaltına alınan şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden Ramazan K., Hakan T. ve Ahmet T. çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilirken, diğer 6 şüpheli serbest bırakıldı.
OPERASYON ANLARI KAMERALARA YANSIDI

Polis ekiplerinin tespit ettikleri adreslerden birine girdikten hemen sonra şüphelileri gözaltına alma ve evi detaylı bir şekilde aramaları kameralara yansıdı.

Dükkanına giren hırsızları sopayla kovaladı: Artık canımızdan bezdirdiler
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Olay, Pendik Fevzi Çakmak Mahallesi’nde geçtiğimiz Cuma günü meydana geldi. Dükkanında daha önce de hırsızlık yapılan 55 yaşındaki Necati Erkovan, hırsızlara karşı dükkanının mutfak kısmında nöbet tutuyordu. Gece 03.00 sıralarında bir kişi dükkanına girdi. İçeriden sesler geldiğini fark eden Erkovan, elinde sopayla çıkarak hırsızı yakalamak istedi. Ancak hırsız hızla dükkandan kaçmaya başladı. Peşinden koştuğu şüpheliyi yakalayamayan yaşlı adam dükkanına geri döndü. Kısa bir süre sonra hemen yan tarafında bulunan restorandan birinin daha çıktığını gören Erkovan, bu kez elinde sopayla onu yakalamaya çalıştı ancak başarılı olamadı.
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Dükkanında daha önce de hırsızlık olayı olduğu için dükkanda kalarak nöbet tuttuğunu söyleyen 25 yıllık esnaf Necati Erkovan, “Diğer esnaflarda da hırsızlık olayı olmuştu. Ben de kendi tedbirimi kendim almak zorunda kaldım. Cuma gecesi arkada bekliyordum. Gece saat 03.00 sıralarında içeriden ses geldi. Ben de mutfak kısmındaydım. Ses gelince şüphelendim. Ara kapıya yöneldim, kapıyı açtım. Hırsız beni görünce dışarıya doğru kaçtı. Ben de peşinden dışarı çıktım. 15-20 metre peşinden koştum. Gençti onun kadar koşamadım. Yakalayamadım, geri geldim. Dükkanın içinde beklemeye devam ettim. Bu sırada yandaki dükkana giren kişi de çıktı. Onun peşinden de koştum ama onu da yakalayamadım” dedi.
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Korkutmak amacıyla elinde sopayla dışarı çıktığını söyleyen Erkovan; “Maalesef diğer esnaf arkadaşların dükkanlarına da girdiler. Artık canımızdan bezdirdiler. Alarm veya kamera koyuyoruz, işe yaramıyor. Canımızdan bezdik. Ya dükkanımızı kapatıp gideceğiz ya da artık hırsızlara teslim olacağız. Bundan sonra her gece burada nöbetteyim. Bekliyorum. İnşallah gelmezler. Gelirlerse kaçma şansları yok artık. Bundan sonra bizim sokağa uğramasınlar” diye konuştu.
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Öte yandan olay anı güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde, yüzlerinde maske bulunan 2 kişinin dükkanların önüne gelerek kapıyı açtıkları, bir süre etrafı kolaçan ettikleri, ardından birinin bir dükkana diğerinin öbür dükkana girdiği görülüyor. Kısa bir süre sonra hırsızlardan birinin kaçarak uzaklaştığı, dükkan sahibinin elinde sopayla onu kovaladığı, daha sonra diğer dükkandan çıkan hırsızın da sopayla kovalandığı yer alıyor.
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Dükkanına giren hırsızları sopayla kovaladı: Artık canımızdan bezdirdiler
İstanbul Pendik'te iki hırsızın dükkan sahibi tarafından sopayla kovalanma anları güvenlik kamerasına yansıdı. Mahalledeki diğer dükkanlarda da hırsızlık olayının yaşandığını söyleyen esnaf Necati Erkovan, “Artık canımızdan bezdirdiler" "dedi.



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