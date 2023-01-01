Uluslararası Olimpiyat Komitesi Başkanı Bach'tan BM'deki hitabı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tebrik ve teşekkür

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu'na katılmak için New York'ta bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, PBS kanalının konuğu oldu. Terör tutuklusu Sedef Kabaş, Osman Kavala ve Selahattin Demirtaş üzerinden provokasyon yapmaya çalışan PBS sunucusu Amna Nawaz'a çok sert tepki gösteren Erdoğan, "Sizi bu niye bu kadar ilgilendiriyor? Türkiye bir hukuk devletidir. Hukuk devletinde bu tür kararları yargı verir" ifadelerini kullandı. Öte yandan, Cumhurbaşkanı Erdoğan, sözünü kesmeye çalışan muhabire, "Kesmeye hakkın yok. Saygı duyacaksın, yargının verdiği karara saygı duyacaksın" dedi.