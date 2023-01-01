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Uluslararası Olimpiyat Komitesi Başkanı Bach'tan BM'deki hitabı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tebrik ve teşekkür

Uluslararası Olimpiyat Komitesi Başkanı (IOC) Thomas Bach, Birleşmiş Milletler (BM) 78. Genel Kurulundaki konuşmasının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı tebrik etti.

Semih Bozkuş
23:43 . 19/09/2023 Salı
Yeni Şafak
Uluslararası Olimpiyat Komitesi Başkanı (IOC) Thomas Bach - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan

Uluslararası Olimpiyat Komitesi Başkanı (IOC) Thomas Bach - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ABD'nin New York kentinde yapılan Birleşmiş Milletler (BM) 78. Genel Kurulundaki konuşmasının ardından dikkat çeken bir gelişme yaşandı.

Uluslararası Olimpiyat Komitesi Başkanı (IOC) Thomas Bach, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı tebrik etti.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamada, Bach'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı BM 78. Genel Kurulundaki konuşması sonrasında tebrik ettiği belirtildi.

Başkanlıktan yapılan açıklamada, "IOC Başkanı Bach, ayrıca, Cumhurbaşkanımız Erdoğan'a uluslararası spor çalışmalarına ve dünya sporuna verdiği destek için teşekkürlerini iletti." ifadelerine de yer verildi.




#Birleşmiş Milletler
#Uluslararası Olimpiyat Komitesi Başkanı
#Thomas Bach
#Cumhurbaşkanı
#Recep Tayyip Erdoğan
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