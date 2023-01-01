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ABD'de diplomasi trafiği: Cumhurbaşkanı Erdoğan İtalya Başbakanı Georgia Meloni’yi kabul etti

ABD'nin New York kentinde bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan diplomasi trafiğini sürdürüyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu'na hitabı sonrası Türkevi'nde İtalya Başbakanı Georgia Meloni’yi kabul etti.

Semih Bozkuş
22:20 . 19/09/2023 Salı
Yeni Şafak
İtalya Başbakanı Georgia Meloni - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan

İtalya Başbakanı Georgia Meloni - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan

Birleşmiş Milletler 78. Genel Kurulu için New York'ta bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İtalya Başbakanı Giorgia Meloni'yi Türkevi'nde kabul etti.

Birleşmiş Milletler (BM) 78. Genel Kurulu dolayısıyla New York'ta bulunan Erdoğan, Türkevi'nde temaslarını sürdürüyor.


Cumhurbaşkanı Erdoğan, burada İtalya Başbakanı Meloni'yi kabul etti.


Yaklaşık 40 dakika süren kabul, basına kapalı gerçekleştirildi.


Görüşmede Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ile Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Büyükelçi Akif Çağatay Kılıç da hazır bulundu.





#Diplomasi
#Cumhurbaşkanı
#Recep Tayyip Erdoğan
#İtalya Başbakanı
#Georgia Meloni
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