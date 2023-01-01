ABD'de diplomasi trafiği: Cumhurbaşkanı Erdoğan İtalya Başbakanı Georgia Meloni’yi kabul etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, BM Genel Kurulu'nda dünya liderlerine hitap etti. Gündeminde küresel iklim krizinden ekonomiye, KKTC'deki gelişmelerden 6 Şubat depremlerine kadar pek çok başlık olan Cumhurbaşkanı Erdoğan 'aile' kavramının önemini bir kez daha vurguladı. Erdoğan yaptığı açıklamada "Aileye ve aile müessesesine sahip çıkmak; insana ve tüm insanlığın istikbaline sahip çıkmak demektir. Giderek artan küresel dayatmalar karşısında tüm dostlarımızı aile müessesesinin korunmasında hassasiyet göstermeye çağırıyorum" ifadelerini kullandı.