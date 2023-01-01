Cumhurbaşkanı Erdoğan PBS muhabirinin haddini bildirdi: Sizi neden bu kadar ilgilendiriyor saygı duyacaksın

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Amerikan PBS kanalının konuğu oldu.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) 78. Genel Kurulu için bulunduğu New York'ta, Amerikan PBS kanalının konuğu olarak, gündeme ilişkin soruları yanıtladı.
"Sizi bu niye bu kadar ilgilendiriyor?"
Türkiye'de Sedef Kabaş, Osman Kavala ve Selahattin Demirtaş gibi "üst düzey tutuklamalar" bulunduğu savunularak, "Bu kişileri susturmaya mı çalışıyorsunuz? Söz konusu kişilerden tehdit algılıyor musunuz?" sorusu yöneltilen Erdoğan, şu şekilde konuştu:
"Kesmeye hakkın yok saygı duyacaksın"
Erdoğan, Amerikan halkının Türkiye ile ilgili haberleri takip ettiğini belirterek, Amerikan medyasının Türkiye ile ilgili sağlıklı ve doğru haberler üretmesinin önemini vurguladı.