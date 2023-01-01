Cumhurbaşkanı Erdoğan PBS muhabirinin haddini bildirdi: Sizi neden bu kadar ilgilendiriyor saygı duyacaksın

"Sizi bu niye bu kadar ilgilendiriyor? Türkiye bir hukuk devletidir. Hukuk devletinde bu tür kararları yargı verir. Eğer yargı bu yönde bir karar vermişse, o zaman yargının verdiği bu karara saygı duyalım. Ben yargı adına konuşacak durumda değilim. Bahsettiğiniz bu kişi (Kavala) protestoların finansörüydü."