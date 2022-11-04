Ümit Özdağ: Akşener yakında altılı masayı dağıtacak

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Kayseri Kent Türk TV canlı yayınında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

"ALTILI MASAYI DAĞITACAK"

İstifa ettiği İYİ Parti ile ilgili çarpıcı iddialar ortaya atan Özdağ, "Akşener çok kısa bir sürede altılı masayı dağıtarak masadan kalkacak." dedi.

Bunu Ankara'da herkesin bildiğini ifade eden Özdağ, sürecin başladığını söyledi.

"CHP'DEN OY ALMAYA ÇALIŞIYOR"

Akşener'in kendisinin aday olup olmayacağına ilişkin gelen soruyu da yanıtlayan Özdağ, "Görürüz." ifadelerini kullandı.

Akşener'in AK Parti'yi devirmeye oynamadığını, ana muhalefet olmaya oynadığını belirten Özdağ "Bütün oy zeminini CHP'den almaya kurgulamış durumda. Akşener ile ayrıldığımız en önemli noktalardan birisi buydu. O zaman da öyle düşünüyordu." diye konuştu.

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GÜNDEM Ümit Özdağ İYİ Parti'den ayrılışını anlattı: Akşener çok kaba davrandı üzerimden bir imaj operasyonu yaptı