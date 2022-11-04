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POLİTİKA

Ümit Özdağ: Akşener yakında altılı masayı dağıtacak

İYİ Parti'den istifa ederek Zafer Partisi'ni kuran Ümit Özdağ, katıldığı canlı yayında dikkat çeken iddialarda bulundu. Akşener'in altılı masayı yakında dağıtacağını söyleyen Özdağ, "Akşener AK Parti'yi devirmeye oynamıyor, ana muhalefet partisi olmaya oynuyor. Bütün oy zeminini CHP'den almaya kurgulamış durumda." dedi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Ümit Özdağ: Akşener yakında altılı masayı dağıtacak
Ümit Özdağ ile Meral Akşener (Arşiv)

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Kayseri Kent Türk TV canlı yayınında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

"ALTILI MASAYI DAĞITACAK"

İstifa ettiği İYİ Parti ile ilgili çarpıcı iddialar ortaya atan Özdağ, "Akşener çok kısa bir sürede altılı masayı dağıtarak masadan kalkacak." dedi.

Bunu Ankara'da herkesin bildiğini ifade eden Özdağ, sürecin başladığını söyledi.

"CHP'DEN OY ALMAYA ÇALIŞIYOR"

Akşener'in kendisinin aday olup olmayacağına ilişkin gelen soruyu da yanıtlayan Özdağ, "Görürüz." ifadelerini kullandı.

Akşener'in AK Parti'yi devirmeye oynamadığını, ana muhalefet olmaya oynadığını belirten Özdağ "Bütün oy zeminini CHP'den almaya kurgulamış durumda. Akşener ile ayrıldığımız en önemli noktalardan birisi buydu. O zaman da öyle düşünüyordu." diye konuştu.

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