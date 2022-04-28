Ümit Özdağ'dan Akşener'e açık çağrı: İttifaktan ayrılın ortak hareket edelim Geçtiğimiz günlerde Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'a adaylık teklifi götüreceklerini açıklayan Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'dan dikkat çeken bir çıkış daha geldi. İYİ Parti lideri Meral Akşener'e ittifaktan ayrılmalarını ve ortak hareket etme teklifinde bulunacaklarını ifade eden Özdağ, "İYİ Parti'nin de Mansur Bey'i desteklediğini biliyorum." dedi.

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