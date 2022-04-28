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POLİTİKA

Ümit Özdağ'dan Akşener'e açık çağrı: İttifaktan ayrılın ortak hareket edelim

Geçtiğimiz günlerde Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'a adaylık teklifi götüreceklerini açıklayan Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'dan dikkat çeken bir çıkış daha geldi. İYİ Parti lideri Meral Akşener'e ittifaktan ayrılmalarını ve ortak hareket etme teklifinde bulunacaklarını ifade eden Özdağ, "İYİ Parti'nin de Mansur Bey'i desteklediğini biliyorum." dedi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Ümit Özdağdan Akşenere açık çağrı: İttifaktan ayrılın ortak hareket edelim
Ümit Özdağ-Meral Akşener

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ı aday göstermek için harekete geçeceklerini açıklayan Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, katıldığı yayında dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

İYİ Parti'nin de Mansur Yavaş'ı desteklediğini söyleyen Özdağ, Meral Akşener'e ittifaktan ayrılmalarını ve ortak hareket etme teklifinde bulunacaklarını söyledi.

AKŞENER'E YAVAŞ TEKLİFİ

Özdağ şu ifadeleri kullandı:

"CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Mansur Yavaş'ın aday olmasını istemiyor. Türkiye yeniden Ekmeleddin vakası yaşamaya doğru gidiyor. Biz Zafer Partisi olarak Mansur Bey'in aday olması konusunda ısrar gösteriyoruz. CHP aday göstermezse biz Mansur Bey'e teklif götürürüz. Akşener'in ittifaktan ayrılarak bizimle beraber Mansur Yavaş'ı desteklemesini talep edeceğiz. İYİ Parti'nin de Mansur Bey'i desteklediğini biliyorum."

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