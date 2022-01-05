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POLİTİKA

Ümit Özdağ İYİ Parti'den ayrılışını anlattı: Akşener çok kaba davrandı üzerimden bir imaj operasyonu yaptı

İYİ Parti'den ayrılarak Zafer Partisi'ni kuran Ümit Özdağ, katıldığı canlı yayında, eski Genel Başkanı Meral Akşener hakkında çarpıcı iddialarda bulundu. İYİ Parti'nin kuruluş amacından saparak 'melez bir parti' olduğunu vurgulayan Özdağ, Akşener'in kendisini 'partiden çok kaba bir şekilde ihraç etmek istediğini' söyledi. Özdağ, "Elemanını yollattı, aday olmadığım kongrede üzerimi çizdirtti. Benim üzerimden bir imaj operasyonu yaptı." diye konuştu.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Ümit Özdağ İYİ Partiden ayrılışını anlattı: Akşener çok kaba davrandı üzerimden bir imaj operasyonu yaptı
Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ

İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu hakkında 'FETÖ'cü' iddiasında bulunan İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ, İYİ Parti'den ihraç edilmek istenmiş, daha sonra yaptığı açıklamayla partisinden istifa ettiğini duyurmuştu.

O dönem yaşananlar hakkında katıldığı bir canlı yayında açıklamalarda bulunan Özdağ, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener hakkında çarpıcı iddialarda bulundu.

ÜMİT ÖZDAĞ: İYİ PARTİ MELEZ BİR PARTİYE DÖNÜŞTÜ

İYİ Parti'nin kuruluş amacından saparak 'melez bir parti' olduğunu vurgulayan Özdağ, Akşener'in kendisini 'partiden çok kaba bir şekilde kovduğunu' söyledi.

Kendisine yöneltilen, "Parti kurulduğundaki çizgisi neydi, ne nereye kaydı?" sorusuna yanıt veren Özdağ, "Kendi ifadeleriyle melez parti oldu. Bizim verdiğimiz söz, Türk milliyetçiliğini iktidara taşımaktı. Bir milli merkez olmaktı, olmadı." diye konuştu.

"AKŞENER ÇOK KABA DAVRANDI, ÜZERİMDEN İMAJ OPERASYONU YAPTI"

Partililere uyarılarda bulunduğunu fakat hiçbir zaman dinlenmediğini ifade eden Özdağ, Akşener'in kendisiyle çalışmak istemediğini 'bir eleman yollatarak' söylediğini ifade etti. Özdağ, "Akşener benimle birlikte çalışmak istemediğini ifade etti. Nazik bir şekilde değil çok kaba bir şekilde. Elemanını yollattı, haber yolladı. Aday olmadığım kongrede üzerimi çizdirtti, benim üzerimden bir imaj operasyonu yaptı." dedi.

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