Ümit Özdağ partisinin ismini ve logosunu açıkladı İYİ Parti'den olaylı şekilde istifa eden Prof. Dr. Ümit Özdağ, partisinin isminin Zafer Partisi olduğunu duyurdu. Sosyal medyadan paylaşımda bulunan Özdağ, partinin logosunu da paylaştı.

Haber Merkezi 24 Ağustos 2021, 10:26 Son Güncelleme: 24 Ağustos 2021, 10:39 Yeni Şafak