Ümit Özdağ partisinin ismini ve logosunu açıkladı

Ayyıldız Hareketi'nin kurucusu olan İstanbul Milletvetkili Ümit Özdağ, yeni partisini duyurdu. Sosyal medyadan açıklama yapan Özdağ, "Kanıyla Anadolu'nun kapılarını açan, canıyla bu toprakları vatan yapan; Alparslan'dan Mustafa Kemal'e, şehitlerden gazilere, tarihi şan ve şerefle dolu büyük Türk milletinin yeni ZAFER'i doğuyor..." dedi.
Kanıyla Anadolu'nun kapılarını açan, canıyla bu toprakları vatan yapan; Alparslan'dan Mustafa Kemal'e, şehitlerden gazilere, tarihi şan ve şerefle dolu büyük Türk milletinin yeni ZAFER'i doğuyor... pic.twitter.com/mg4wdoOJuu
Kanıyla Anadolu'nun kapılarını açan, canıyla bu toprakları vatan yapan; Alparslan'dan Mustafa Kemal'e, şehitlerden gazilere, tarihi şan ve şerefle dolu büyük Türk milletinin yeni ZAFER'i doğuyor... pic.twitter.com/mg4wdoOJuu— Prof. Dr. Ümit Özdağ (@umitozdag) August 24, 2021