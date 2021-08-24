Gündem Ümit Özdağ partisinin ismini ve logosunu açıkladı
POLİTİKA

Ümit Özdağ partisinin ismini ve logosunu açıkladı

İYİ Parti'den olaylı şekilde istifa eden Prof. Dr. Ümit Özdağ, partisinin isminin Zafer Partisi olduğunu duyurdu. Sosyal medyadan paylaşımda bulunan Özdağ, partinin logosunu da paylaştı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Ümit Özdağ partisinin ismini ve logosunu açıkladı
Ümit Özdağ

Ayyıldız Hareketi'nin kurucusu olan İstanbul Milletvetkili Ümit Özdağ, yeni partisini duyurdu. Sosyal medyadan açıklama yapan Özdağ, "Kanıyla Anadolu'nun kapılarını açan, canıyla bu toprakları vatan yapan; Alparslan'dan Mustafa Kemal'e, şehitlerden gazilere, tarihi şan ve şerefle dolu büyük Türk milletinin yeni ZAFER'i doğuyor..." dedi.

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