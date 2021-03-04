Ümit Özdağ İYİ Parti'den istifa etti: Keselerini vatanından fazla sevenlerle aynı yerde olamam
Mahkeme kararıyla İYİ Parti'ye dönen İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ, "Anayasanın ilk dört maddesini değiştirmek isteyenlerle, Türk gençlerini aldatanlarla, Türk milliyetçilerini dışlayanlarla, HDP'nin kapatılmasına karşı çıkanlarla, onlarla aynı masada oturanlarla, keselerini vatanından daha fazla sevenlerle ve siyasi omurgasızlarla aynı yerde bulunmam mümkün değildir" sözleriyle İYİ Parti'den istifa ettiğini açıkladı.
İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu'nun "FETÖ'cü" olduğuna yönelik söylemi sonrası ihraç edilen ve mahkeme kararıyla İYİ Parti'ye dönen İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında partisinden istifa ettiğini açıkladı.
Özdağ, istifasını "Anayasanın ilk dört maddesini değiştirmek isteyenlerle, Türk gençlerini aldatanlarla, Türk milliyetçilerini dışlayanlarla, HDP'nin kapatılmasına karşı çıkanlarla, keselerini vatanından daha fazla sevenlerle ve siyasi omurgasızlarla aynı yerde bulunmam mümkün değildir" sözleriyle duyurdu.
Özdağ, konuşmasında İYİ Parti'nin kuruluş amacından uzaklaştığını söyleyerek Meral Akşener ve yönetimini sert sözlerle eleştirdi. Özdağ'ın açıklamalarından dikkat çeken kısımlar şöyle:
"Milliyetçilik tasfiye edildi FETÖ'cü zihniyet hakim"
Tasfiye edilen Türk milliyetçilerinin yerine gelen FETÖ'cü zihniyettir. İYİ Parti'deki FETÖ'cü sızma, bugün de yapmış olduğumuz bütün uyarılara rağmen devam etmektedir. Atatürk çizgisindeki Türk milliyetçilerinin tasfiyesi partinin kuruluş sürecinden hemen sonra başlamıştır.
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"İYİ Parti'yi CHP'nin uydusu haline getirdiler"
İYİ Parti'yi CHP'nin uydu partisi haline getirdiler. Bana kızacağınıza CHP İBB Başkanı'na İYİ Parti'yi aşağılayan CHP Çanakkale Belediye Başkanı'na kızın. Çantalar, ihaleler ve makamlar karşılığında İYİ Parti'nin onurunu sattınız. Bunların hepsinin kanıtı var.
"HDP Kars'ı Akşener sayesinde kazandı"
Akşener, HDP'nin Kars'ı kazanması karşısında sessiz kalmıştır, bu sürecin önünü açmıştır. Mükemmel bir çözüm önüne konmasına rağmen, bunu reddetmiştir. Kongrede aday olmamamıza rağmen, İsmail Koncuk ile birlikte üstleri çizilenler listesinde yer aldık. Aday olmayanların nasıl üstünü çizersiniz? Bu kara listeyi Koray Aydın ve Meral Akşener hazırladı.