Gündem Ümit Özdağ İYİ Partiden istifa etti Keselerini vatanından fazla sevenlerle aynı yerde olamam
POLİTİKA

Ümit Özdağ İYİ Parti'den istifa etti: Keselerini vatanından fazla sevenlerle aynı yerde olamam

Mahkeme kararıyla İYİ Parti'ye dönen İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ, "Anayasanın ilk dört maddesini değiştirmek isteyenlerle, Türk gençlerini aldatanlarla, Türk milliyetçilerini dışlayanlarla, HDP'nin kapatılmasına karşı çıkanlarla, onlarla aynı masada oturanlarla, keselerini vatanından daha fazla sevenlerle ve siyasi omurgasızlarla aynı yerde bulunmam mümkün değildir" sözleriyle İYİ Parti'den istifa ettiğini açıkladı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Ümit Özdağ
Ümit Özdağ

İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu'nun "FETÖ'cü" olduğuna yönelik söylemi sonrası ihraç edilen ve mahkeme kararıyla İYİ Parti'ye dönen İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında partisinden istifa ettiğini açıkladı.

Özdağ, istifasını "Anayasanın ilk dört maddesini değiştirmek isteyenlerle, Türk gençlerini aldatanlarla, Türk milliyetçilerini dışlayanlarla, HDP'nin kapatılmasına karşı çıkanlarla, keselerini vatanından daha fazla sevenlerle ve siyasi omurgasızlarla aynı yerde bulunmam mümkün değildir" sözleriyle duyurdu.

Özdağ, konuşmasında İYİ Parti'nin kuruluş amacından uzaklaştığını söyleyerek Meral Akşener ve yönetimini sert sözlerle eleştirdi. Özdağ'ın açıklamalarından dikkat çeken kısımlar şöyle:

"Milliyetçilik tasfiye edildi FETÖ'cü zihniyet hakim"

Tasfiye edilen Türk milliyetçilerinin yerine gelen FETÖ'cü zihniyettir. İYİ Parti'deki FETÖ'cü sızma, bugün de yapmış olduğumuz bütün uyarılara rağmen devam etmektedir. Atatürk çizgisindeki Türk milliyetçilerinin tasfiyesi partinin kuruluş sürecinden hemen sonra başlamıştır.

"İYİ Parti'yi CHP'nin uydusu haline getirdiler"

İYİ Parti'yi CHP'nin uydu partisi haline getirdiler. Bana kızacağınıza CHP İBB Başkanı'na İYİ Parti'yi aşağılayan CHP Çanakkale Belediye Başkanı'na kızın. Çantalar, ihaleler ve makamlar karşılığında İYİ Parti'nin onurunu sattınız. Bunların hepsinin kanıtı var.

"HDP Kars'ı Akşener sayesinde kazandı"

Akşener, HDP'nin Kars'ı kazanması karşısında sessiz kalmıştır, bu sürecin önünü açmıştır. Mükemmel bir çözüm önüne konmasına rağmen, bunu reddetmiştir. Kongrede aday olmamamıza rağmen, İsmail Koncuk ile birlikte üstleri çizilenler listesinde yer aldık. Aday olmayanların nasıl üstünü çizersiniz? Bu kara listeyi Koray Aydın ve Meral Akşener hazırladı.

Ümit Özdağ: HDP ile masaya oturanlarla aynı partide bulunmam mümkün değildir, İYİ Parti'den istifa ediyorum
OYNAT 01:59
Ümit Özdağ: HDP ile masaya oturanlarla aynı partide bulunmam mümkün değildir, İYİ Parti'den istifa ediyorum
İstanbul Milletvekili Prof. Dr. Ümit Özdağ, TBMM'de düzenlediği basın toplantısıyla İYİ Parti'den istifa ettiğini açıkladı. Özdağ, 'Siyasi omurgasızlarla, HDP'yle masaya oturanlarla, HDP'nin kapatılmasına karşı çıkanlarla, Türk gençlerini aldatanlarla aynı partide bulunmam mümkün değildir. Ben kendimi bildim bileli Atatürk çizgisinde Türk milliyetçiliğini savundum, savunmaya devam ediyorum. Akşener beni ihraç edecek kadar cesur değildir ama ben kurucusu olduğum İYİ Parti'den istifa ediyorum.' ifadelerini kullandı.

Ümit Özdağ: Akşener, HDP'nin Kars'ı kazanmasının önünü açtı
OYNAT 01:52
Ümit Özdağ: Akşener, HDP'nin Kars'ı kazanmasının önünü açtı
İyi Parti İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ gündeme dair çarpıcı açıklamalarda bulundu. Özdağ istifa nedenlerinden birinin İyi Parti'nin Kars'tan adayını çekmemesinden dolayı Kars'ı HDP'nin kazanması olduğunu belirterek 'Sonuçta HDP Kars'ı, Akşenir'in yanlış tutumundan, adayı çekmemesinden dolayı kazandı. Akşener HDP'nin Kars'ı kazanması karşısında sessiz kalmıştır. Bu sürecin önünü açmıştır. Bu süreci durduracak mükemmel bir çözüm, hatta mükemmel ötesi bir çözüm önüne konmasına rağmen bunu reddetmiştir' ifadelerini kullandı.

Ümit Özdağ: Çantalar, ihaleler ve makamlar karşılığında İYİ Parti'nin onurunu sattınız
OYNAT 00:44
Ümit Özdağ: Çantalar, ihaleler ve makamlar karşılığında İYİ Parti'nin onurunu sattınız
İYİ Parti İstanbul Milletvekili , TBMM'de düzenlediği basın toplantısında çarpıcı açıklamalarda bulundu. Özdağ, 'Ben bunları söyleyince İYİ Parti'nin değişik kademelerdeki yöneticileri bana kızıyorlar. Bana kızacağınıza, cesaretiniz varsa İYİ Parti'nin iç işlerine karışan CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı'na kızın. Ya da İYİ Parti'yi aşağılayan Çanakkale Belediye Başkanı'na kızın. Ama onlara kızamıyorsunuz. Çünkü belediyeden gelen çantalar, ihaleler ve makamlar karşısında İYİ Parti'nin onurunu sattınız. Bu söylediklerimin hepsinin kanıtı var.' ifadelerini kullandı.
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