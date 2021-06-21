İYİ Parti'den istifa etmişti: Ümit Özdağ'ın parti kuracağı tarih belli oldu

İYİ Parti'den ihraç edilmesi kararı, Ankara 1'inci Asliye Hukuk Mahkemesi'nce iptal edilmesi ardından partiden istifa eden Ümit Özdağ, TBMM'de basın toplantısı düzenledi.

"Demokratik hukuk devletinin tekrar kurulmasını hedeflemektedir"

İYİ Parti'den ayrılan bir diğer isim Adana Milletvekili İsmail Koncuk'un eşlik ettiği Özdağ, 26 Ağustos'ta partilerini kuracaklarını belirtti. Özdağ, şunları söyledi: "19 Mayıs'ta Anıtkabir'den yola çıkan Ayyıldız Hareketi olarak, 26 Ağustos 2021'de Malazgirt Meydan Savaşı'nın 950'nci yıl dönümünde ve büyük taarruzun başlamasının 99'uncu yıl dönümünde, Allah'ın izni ve yardımı ile 'gelecek bin yılda da buradayız' diyerek partimizi kuracağız. Ayyıldız Hareketi'nin partileşme süreci devam ediyor. Ayyıldız Hareketi'nde bir araya gelen Atatürk çizgisinde Türk milliyetçileri 'bilim', 'birlik', 'barış' ilkesi ile, 2017 kirli referandumu sonrasında tesis edilen saray rejiminin sona ermesi ve demokratik hukuk devletinin tekrar kurulmasını hedeflemektedir.

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OYNAT 00:41 Ümit Özdağ: İYİ Parti'den FETÖ iltisaklı unsurları tercih ettikleri için istifa ettim İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ, Habertürk canlı yayınında İYİ Parti'den istifa etme nedenini açıkladı. Partisinin FETÖ iltisaklı unsurları tercih eden ve ön plana çıkaran bir partiye dönüştüğünü ifade eden Özdağ, 'Bu şartlar benim İYİ Parti'de siyaset yapmamı imkansız hale getirdi' dedi. BiP'te paylaş

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GÜNDEM Buğra Kavuncu’nun FETÖ soruşturmasında Ümit Özdağ’ın bilgisine başvurulacak

Bazı partiler, kurulmadan kurucuları Washington'a gider icazet alır, bazıları Pensilvanya'dan icazet alır. Bazı partiler kurulmadan önce kurucu kadroları Brüksel’e gider destek ister. Biz yola Oğuz Han’ın başkentinden, Hoca Ahmet Yesevi'nin Türbesi'nden, Atatürk’ümüzün ebedi istirahatgahından çıktık. Şimdi adım adım Anadolu'yu dolaşıyoruz."

GÜNDEM İYİ Parti'den olaylı şekilde istifa eden Ümit Özdağ'ın parti kuracağı tarih belli oldu

GÜNDEM Ümit Özdağ: İYİ Parti'den FETÖ iltisaklı unsurları tercih ettikleri için istifa ettim