Ümraniye'de korku dolu anlar: Mahalleli sokağa döküldü

Çamlık mahallesi Kenevir sokakta korku dolu anlar yaşandı. Saat 11.00 sıralarında sokaktaki inşaatta çalışan beton mikserinin pompası, yüksek gerilim hattı kablosuna çarptı. Çarpmayla birlikte yüksek gerilim hattında büyük bir gürültüyle patlamalar yaşandı.

FOTOĞRAF 11 Çamlık mahallesi Kenevir sokakta korku dolu anlar yaşandı. Saat 11.00 sıralarında sokaktaki inşaatta çalışan beton mikserinin pompası, yüksek gerilim hattı kablosuna çarptı. Çarpmayla birlikte yüksek gerilim hattında büyük bir gürültüyle patlamalar yaşandı. Patlamalar nedeniyle olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Elektrik ekipleri de olay yerine gelerek çalışma yaptı. Polis ekipleri güvenlik şeridi çekerek, kapattı. Yüksek gerilim hattında patlamalar nedeniyle vatandaşlar büyük korku ve panik yaşayarak kendilerini sokağa attı. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, birçok ev ve işyerinin elektronik eşyaları zarar gördü. Mahalle sakini Bülent Kuran, İnşaat çalışmasında hiçbir tedbir, iş güvenliği yok. Bomba patladı zannettik. İş makinesi yüksek gerilim kablolarına çarpmış. bir tek beyaz eşya, elektronik eşya sağlam kalmadı. Hepsi gitti. Kim karşılayacak bu zararları diye konuştu. Başka bir vatandaş ise Çok korktuk. Büyük bir gürültü ile patladı. Çocuklarım çok korktu. Evin içinde hala duman vardı. dedi. Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor. Ümraniye'de korku dolu anlar: Bomba gibi patladı, mahalleli sokağa döküldü İstanbul Ümraniye'de beton mikserinin pompası yüksek gerilim hattının kablosuna çarptı. Yüksek gerilim hattında patlamaların da yaşandığı olayda mahalleli büyük bir panikle sokağa dökülürken, birçok ev ve iş yerinin elektronik eşyaları zarar gördü. BiP'te paylaş

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GÜNDEM Mikserin altında can veren Birgül’ün annesi: Cenazesini yerden ben kaldırdım

Yaralanan olmadı

Yüksek gerilim hattında patlamalar nedeniyle vatandaşlar büyük korku ve panik yaşayarak kendilerini sokağa attı. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, birçok ev ve işyerinin elektronik eşyaları zarar gördü.

GÜNDEM Annesi giymediği kıyafetleri üzerine serdi: Beton mikserinin altında kalan Birgül öldü

"Bomba patladı zannettik"

Mahalle sakini Bülent Kuran, "İnşaat çalışmasında hiçbir tedbir, iş güvenliği yok. Bomba patladı zannettik. İş makinesi yüksek gerilim kablolarına çarpmış. Evde bir tek beyaz eşya, elektronik eşya sağlam kalmadı. Hepsi gitti. Kim karşılayacak bu zararları" diye konuştu. Başka bir vatandaş ise "Çok korktuk. Büyük bir gürültü ile patladı. Çocuklarım çok korktu. Evin içinde hala duman vardı." dedi.