Ümraniye'de korkutan yangın: Elektrik kabloları faciaya neden oluyordu

Ekonomi

Altın fiyatları artışta: Gram ve çeyrek altın ne kadar oldu?

Uzun süreli rekor artışların ardından geçtiğimiz haftadan itibaren düşüşe geçen altın fiyatları ilgiyle takip ediliyor. Vatandaşlar gram altının fiyatı ne kadar oldu, çeyrek altın kaç TL? gibi soruların cevabını ararken yeni haftada altın fiyatlarına ilişkin ilk rakamlar da belli oldu. İşte gram ve çeyrek altında son rakamlar..