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İSTANBUL

Ümraniye'de korkutan yangın: Elektrik kabloları faciaya neden oluyordu

İstanbul Ümraniye'de cadde üzerinden geçen elektrik kabloların bir anda alev almasıyla ağaçlar tutuştu. Çıkan yangın çevredeki yerleşim alanlarını tehdit ederken vatandaşlar alevi söndürmek için seferber oldu. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin soğutma çalışması yapmasıyla facia engellendi.

Haber Merkezi İHA
İstanbul Ümraniye'de elektrik kablolarında çıkan yangın, vatandaşların seferberliği ve itfaiye ekiplerinin çalışmalarıyla söndürüldü.
İstanbul Ümraniye'de elektrik kablolarında çıkan yangın, vatandaşların seferberliği ve itfaiye ekiplerinin çalışmalarıyla söndürüldü.

Ümraniye’de meydana gelen olayda facianın eşiğinden dönüldü. Cadde üzerinden geçen elektrik kabloları bir anda alev aldı.Yükselen alevler ağacı sararken çevredeki vatandaşlar alevleri kontrol altına almak için seferber oldu.

  • Ümraniye’de geçtiğimiz gün meydana gelen olayda cadde üzerinde yer alan elektrik kabloları bir andan yanmaya başladı. Çıkan kıvılcım kısa sürede metrelerce yükselen alevlere neden oldu. Alevlerin sardığı ağaç çevredeki diğer yerleşim yerlerini ve yeşil alanları tehdit ederken vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıyan o anlarda insanların alevleri söndürebilmek için seferber olduğu görüldü. Bazı vatandaşlar ise yanan ağaç altındaki araçlarını son anda kurtardı.

Alevlerin sardığı ağaç kısa sürede söndürülürken olay yerine gelen itfaiye ekipleri soğutma çalışması yaparak facianın önüne geçti.

Ümraniye’de alev alan elektrik kabloları faciaya neden oluyordu
OYNAT 00:56
Ümraniye’de alev alan elektrik kabloları faciaya neden oluyordu
İstanbul Ümraniye'de meydana gelen olayda facianın eşiğinden dönüldü. Cadde üzerinden geçen elektrik kabloları bir anda alev aldı.Yükselen alevler ağacı sararken çevredeki vatandaşlar alevleri kontrol altına almak için seferber oldu.

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