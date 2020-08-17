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Gündem Yolun karşısına geçmek isteyen vatandaşa üç otomobil birden çarptı
İSTANBUL

İstanbul haberleri: Yolun karşısına geçmek isteyen vatandaşa üç otomobil birden çarptı

Yolun karşısına geçmek isteyen vatandaşa üç otomobil birden çarptı

İstanbul Silivri'de feci bir kaza meydana geldi. D-100 karayolu üzerinde yolun karşısına geçmek isteyen 33 yaşındaki gence önce ticari bir araç çarptı. Yere savrulan genç adama arkadan gelen iki araç daha çarptı. Şahıs olay yerinde yaşamını yitirdi.

Haber Merkezi İHA
Karşıdan karşıya geçmeye çalışan 33 yaşındaki Umut O.'ya 3 ayrı araç çarptı.
Karşıdan karşıya geçmeye çalışan 33 yaşındaki Umut O.'ya 3 ayrı araç çarptı.

Kaza, akşam 21:00 sıralarında D-100 karayolu İstanbul istikameti Parkköy mevkiinde meydana geldi.

  • Edinilen bilgilere göre yolun karşısına geçmek isteyen 33 yaşındaki Umut Opuz’a seyir halindeki ticari bir taksi çarptı. Çarpmanın etkisiyle yola savrulan gence arkadan gelen iki araç daha çarptı.

İHA
Silivri'de karşıdan karşıya geçmek isteyen Umut O (33), karayolunda seyreden araçların çarpması sonucu hayatını yitirdi.

Araçlardan biri olay yerinden kaçarken diğer iki araç sürücüsü durumu sağlık görevlileri ve Polise bildirdi. Olay yerine gelen sağlık görevlileri yaptıkları kontrolde genç adamın hayatını kaybettiğini tespit etti.

İHA
Kaza nedeniyle durma noktasına gelen trafik, tek şeritten sağlandı.

Genç adamın cenazesi nöbetçi savcının yaptığı incelemelerin ardından adli tıp kurumuna gönderildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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