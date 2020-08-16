Beyoğlu'nda yangın paniği, mahalleli kendini sokağa attı

Beyoğlu Şehit Muhtar Mahallesi, Doğramacı Şakir Sokak üzerinde bulunan iki katlı binanın ikinci katında yangın çıktı.
Binadan alevler yükselirken, sokakta panik yaşandı.
Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin, yangın söndürme çalışmaları sürüyor.
Beyoğlu Şehit Muhtar Mahallesi, Doğramacı Şakir Sokak üzerinde bulunan iki katlı binanın ikinci katında yangın çıktı.
Binadan alevler yükselirken, sokakta panik yaşandı.
Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin, yangın söndürme çalışmaları sürüyor.
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