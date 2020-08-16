Beyoğlu'nda yangın paniği, mahalleli kendini sokağa attı

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ALES için nefesler tutuldu, sınav bugün yapılıyor

Tüm hazırlıklarını tamamlayan yaklaşık 300 bin yüksek lisans ve doktora yapmak isteyen aday, 16 Ağustos Pazar günü yani bugün ALES'e girecek. Peki ALES saat kaçta başlayacak ne kadar sürecek? ALES için HES kodu gerekiyor mu? Konu ile ilgili detaylar haberimizde...