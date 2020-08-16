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Gündem Beyoğlunda yangın paniği, mahalleli kendini sokağa attı
İSTANBUL

İstanbul haberleri: Beyoğlu'nda yangın paniği, mahalleli kendini sokağa attı

Beyoğlu'nda yangın paniği, mahalleli kendini sokağa attı

Beyoğlu'nda iki katlı binanın ikinci katında yangın çıktı. Daire alev alev yanarken, ekipler yangına müdahale ediyor.

Haber Merkezi DHA
Beyoğlu'ndaki binadan alevler yükselirken, sokakta panik yaşandı.
Beyoğlu'ndaki binadan alevler yükselirken, sokakta panik yaşandı.

Beyoğlu Şehit Muhtar Mahallesi, Doğramacı Şakir Sokak üzerinde bulunan iki katlı binanın ikinci katında yangın çıktı.

DHA
Beyoğlu'nda iki katlı binanın ikinci katında yangın çıktı, vatandaşlar panik yaşadı.

Binadan alevler yükselirken, sokakta panik yaşandı.

Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin, yangın söndürme çalışmaları sürüyor.

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