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Gündem Ümraniyede yaşanan olay bu kadarına da pes dedirtti Parkta bankları kırıp mangal yaktılar
İSTANBUL

Ümraniye’de yaşanan olay bu kadarına da 'pes' dedirtti: Parkta bankları kırıp mangal yaktılar

Ümraniye'de Hüseyin Kaplan parkında bir araya gelen bir grup çocuk, parkta bulunan çardakları kırıp yakarak mangal yaptı. Ailelere seslenen Ümraniye Belediye Başkanı Yıldırım, “Anneler ve babalar olarak, parkalarımıza sahip çıkalım. Çocuklarımıza devletimizin malını korumayı öğretelim. Bu parklar Ümraniye’deki çocuklarımızın yaşam alanları" ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi İHA
Ümraniye’de akıllara durgunluk veren görüntü: Parkta mangal yakarak, bankları kırdılar.
Ümraniye’de akıllara durgunluk veren görüntü: Parkta mangal yakarak, bankları kırdılar.

Yaşanan olay, geçtiğimiz günlerde Ümraniye’de İnkılap Mahallesinde bulunan Hüseyin Kaplan parkında meydana geldi. Parkta bir araya gelen bir grup çocuk, burada bulunan çardakları kırıp ateş yakarak mangal yaptı.

  • Görüntüleri twitter hesabından paylaşan Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım, "Parklardaki kamelyaları kırarak mangal yapmak mı? Ah çocuklar, bu görüntüleri paylaşmayı asla istemezdim ama bilinsin ki kamera sistemlerimiz sayesinde parklarımız 7/24 izleniyor ve kayıt ediliyor" diyerek paylaştı. Ailelere seslenmeyi de ihmal etmeyen Başkan Yıldırım, "Çocuklarımızı seviyoruz, çocuklarımıza sahip çıkalım. Parkalarımıza sahip çıkalım. Devletimizin malını koruyalım bu parklar Ümraniye’deki çocuklarımızın yaşam alanları" dedi.

Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım.

"Anneler ve babalar olarak çocuklarımızı eğitmeliyiz"

Çocuklara seslenen Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım, “Çocuklarımız bir parkımızda yanlış bir şeyler yapmışlar onlar tabi çocuk bizim görevimiz anne baba olarak çocuklarımızı eğitmek bu parklarımızı düzenli kullanmamız lazım devletimizin parklarımızdaki mallarını korumamız lazım zarar vermememiz lazım” diye konuştu.
Parklarda aileleriyle oturan vatandaşlar çocukların böyle davranış serilememelerini belirterek Başkan İsmet Yıldırım’a destekte bulundu.

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