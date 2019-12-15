Gündem Uyarı yapıldı 1000 yılda bir kırılması gereken fay her an kırılabilir
BALİKESİR

Uyarı yapıldı: 1000 yılda bir kırılması gereken fay her an kırılabilir

Uyarı yapıldı: 1000 yılda bir kırılması gereken fay her an kırılabilir

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) Jeoloji Mühendisleri Odası Balıkesir İl Temsilci Yardımcısı Aysun Aykan, "1000 yılda bir kırılması gereken Balıkesir-Gökçeyazı fay segmenti, 2000 yıldır kırılmamış. Her an kırılabilir" dedi. Aykan "Kırılma zamanı geçmiş. Tehlikeli bir fay. Balıkesir merkezden geçen bu fay kırıldığında 6.5’ten büyük 7.2 büyüklüğe kadar deprem üretme potansiyeline sahiptir ve bu deprem Balıkesir ve ilçelerine zarar verecektir" açıklamasında bulundu.

Haber Merkezi DHA
Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) Jeoloji Mühendisleri Odası Balıkesir İl Temsilci Yardımcısı Aysun Aykan açıklama yaptı.
Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) Jeoloji Mühendisleri Odası Balıkesir İl Temsilci Yardımcısı Aysun Aykan açıklama yaptı.

TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası Balıkesir İl Temsilci Yardımcısı Aysun Aykan, 10 Aralık günü, Balıkesir'in Altıeylül ilçesinde peş peşe meydana gelen, depremlere dikkat çekerek uyarılarda bulundu.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi’nin verilerine göre 5.0 ve 4.6 büyüklüğünde depremler olduğunu kaydeden Aykan, "Balıkesir depremleri, Gelenbe Fay Zonu ile Simav Fay Zonu'nun kesişim bölgesine yakın bir yerde oldu. Büyüklükleri 5 ve 4.6 olan depremlerden sonra büyüklükleri 0.8 ile 3.5 arasında değişen 90 deprem oldu ve olmaya devam ediyor. Depremler Gelenbe Fay Zonu'nun kuzey ucunda İkizcetepeler Barajı'nın güney- güneybatısında yoğunlaşmaktadır. Yaklaşık 25 km kuzeyinde Balıkesir Fay Zonu geçmektedir" dedi.

DHA
Balıkesir bölgesinin deprem tehlikesinin, deprem aktivitesi oldukça yüksek bir bölge olduğu belirtildi.

"Balıkesir'in deprem tehlikesi, İstanbul'dan daha yüksek"

  • Balıkesir bölgesinin deprem tehlikesinin, deprem aktivitesi oldukça yüksek bir bölge olduğuna işaret eden Aykan, "İstanbul merkezinde diri fay olmamasından ve en yakın diri faya uzaklığının Marmara Denizi içerisinden geçen yaklaşık 20 kilometre mesafe olması nedeniyle Balıkesir’in deprem tehlikesi İstanbul’dan daha yüksektir diyebiliriz. Balıkesir il ve ilçeleri, dünyanın sismik yönden en aktif faylarından biri olan Kuzey Anadolu Fayı'nın güney koluna ait fay segmentleri üzerinde konumlanmıştır. Bu nedenle tarihsel/ aletsel dönemlerde kentin birçok depremde yıkıldığı, can ve mal kayıplarının yaşandığı bilinmektedir ve bu depremlere baktığımız zaman da deprem tehlikesinin yüksek olduğunu açıkça görüyoruz.

Balıkesir ve ilçeleri ve Marmara Denizi'ne kıyısı olan İstanbul, Yalova, Bursa, Kocaeli, Çanakkale, Tekirdağ, Marmara Denizi içerisinden geçen Kuzey Anadolu Fayı'nın kuzey kolu üzerinde beklediğimiz 7’nin üzerindeki depremden etkilenecektir. Özellikle tarihsel dönemde 1776 yılında Marmara Denizi'nde olan deprem, Avusturya'dan, İtalya'dan, Avrupa'dan hissedilmiş olup, tüm Marmara Bölgesi'nde tahribat yaratmıştır" diye konuştu.

Balıkesir'in Altıeylül ilçesinde art arda iki deprem oldu
GÜNDEM
Balıkesir'in Altıeylül ilçesinde art arda iki deprem oldu

"Balıkesir'den geçen fay, 7,2'ye kadar deprem üretme potansiyeline sahip"

Maden ve Tetkik Arama Genel Müdürlüğü'nün, diri fay haritasında; Balıkesir il ve ilçelerinden geçen birçok diri fay olduğunu belirten Aykan, bunların büyük deprem üretme potansiyeline sahip olduğunu dile getirdi.

Aykan, "Kuzey Anadolu Fayı’nın güney koluna ait fay segmentleri, Yenice-Gönen Fayı, Edremit Fay Zonu, Balıkesir il merkezinden geçen Havran- Balıkesir Fay Zonu ve güneydeki Simav Fayı önemli sismojenikzonlardır.”

Kent merkezinden geçen fayın 7.2 büyüklüğünde deprem üretme potansiyeline sahip olduğunu kaydeden Aykan, şöyle devam etti:

  • "Bekten, Pazarköy, Evciler Fayı, Gelenbe Fay Zonu bu bölgedeki diri faylardır. Bizim özellikle bu bölgede, Balıkesir Gökçeyazı fayının tehlikesine de dikkat çekmemiz gerekiyor. Ülkemizde art arda depremlerin yaşandığı şu günlerde, bin yılda bir kırılması gereken Balıkesir Gökçeyazı fay segmenti, 2 bin yıldır kırılmamıştır. O fay her an kırılabilir, çünkü kırılma zamanı geçmiş. Tehlikeli bir fay. Balıkesir merkezden geçen bu fay kırıldığında 6.5’ten büyük 7.2 büyüklüğe kadar deprem üretme potansiyeline sahiptir ve bu deprem Balıkesir ve ilçelerine zarar verecektir. Balıkesir il ve ilçelerindeki diri fayların imar planlarına işlenmesi çok önemlidir."

Bu depremler yıkıcı değil
HAYAT
Bu depremler yıkıcı değil

"Herkesin üzerine düşen görevi yapması gerekiyor"

Balıkesir ve ilçelerinin 1577,1672,1845,1867,1897,1898,1944,1935,1953, 1964 yıllarında meydana gelen depremlerden önemli bir şekilde etkilendiğini hatırlatan Aykan, "Geçmişte olan ve hasara neden olan depremlere ve bölgedeki deprem üretme potansiyeli olan diri faylara baktığımız zaman Balıkesir ve çevresinin deprem tehlikesinin yüksek olduğunu söyleyebiliriz. Bizim öncelikle başta hükümetimiz, yerel yöneticiler, akademik odalar ve birey olarak, toplumun her kesiminin afet zararlarının azaltılması konusunda kendine düşen görevleri hiç vakit kaybetmeden yapması gerekiyor" dedi.

Balıkesir’de deprem anında yaşanan panik kamerada
OYNAT 00:00
Balıkesir’de deprem anında yaşanan panik kamerada
Balıkesir'in Edremit ilçasinde deprem nedeniyle paniğe kapılan bazı vatandaşlar geceyi sokakta geçirdi. Deprem anı kameraya böyle yansıdı.


Her an kırılabilir!

Her an kırılabilir!

'İstanbul'dan yüksek' deyip korkutan açıklamayı yaptı.
Haklarında karar verildi

Haklarında karar verildi

Basın Konseyi Yüksek Kurulundan Turan ve Atilla'ya kınama.
İlk 11ler belli oldu

İlk 11'ler belli oldu

​Sivasspor sahasında Fenerbahçe'yi konuk ediyor.
SİHA'lar Geçitkale'de

SİHA'lar Geçitkale'de

Doğu Akdeniz'de sondaj ve savaş gemilerine eşlik edecekler.
Hava kirliliği<br>had safhada

Hava kirliliği
had safhada

İran'da binlerce kişi hastanelere başvurdu.
229 yıllık tarih<br>yok oluyor

229 yıllık tarih
yok oluyor

İstanbul'daki tarihi kemer hırsızların gözde yeri oldu.
'Yanlışlıkla vurdum'<br>diyerek kaçtı

'Yanlışlıkla vurdum'
diyerek kaçtı

​Kütahya'da borç kavgasında bir kişi yaralandı.
Buz ve don uyarısı

Buz ve don uyarısı

​Doğu illerinde soğuk hava etkili oluyor.
Bakan Pekcan müjdeyi verdi

Bakan Pekcan müjdeyi verdi

1 Ocak'tan itibaren ihracatçıya 'tek tıkla' destek verilecek.
Kesinlikle izin vermeyeceğiz

Kesinlikle izin vermeyeceğiz

Milli Savunma Bakanı Akar 19. Doha Forumu'nda konuştu.
Talep gelirse değerlendiririz

Talep gelirse değerlendiririz

​Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan Libya açıklaması.
El Hamra:<br>Endülüs'ün incisi

El Hamra:
Endülüs'ün incisi

​Sayısız odalarıyla hayran kalınacak bir güzellik.
Anne,<br>bebeğinin kokusuyla avunuyor

Anne,
bebeğinin kokusuyla avunuyor

​Esed bombardımanında gözlerini kaybetti.
Kamikaze<br>İHA'lar yolda

Kamikaze
İHA'lar yolda

365 İHA belirlenen kurumlara teslim edilecek.
20 saniyede<br>alıp kaçıyorlar

20 saniyede
alıp kaçıyorlar

Otomobil sahiplerinin korkulu rüyası: Far hırsızları
Türk sporunda <br>yeni sayfa

Türk sporunda
yeni sayfa

​Yeni yönetmelikler Resmi Gazete'de yayımlandı.
Kaçak ciğere dikkat!

Kaçak ciğere dikkat!

Mersin'de 23 ton kaçak ciğer ele geçirilmişti.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.