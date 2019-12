Uyarı yapıldı: 1000 yılda bir kırılması gereken fay her an kırılabilir Uyarı yapıldı: 1000 yılda bir kırılması gereken fay her an kırılabilir Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) Jeoloji Mühendisleri Odası Balıkesir İl Temsilci Yardımcısı Aysun Aykan, "1000 yılda bir kırılması gereken Balıkesir-Gökçeyazı fay segmenti, 2000 yıldır kırılmamış. Her an kırılabilir" dedi. Aykan "Kırılma zamanı geçmiş. Tehlikeli bir fay. Balıkesir merkezden geçen bu fay kırıldığında 6.5’ten büyük 7.2 büyüklüğe kadar deprem üretme potansiyeline sahiptir ve bu deprem Balıkesir ve ilçelerine zarar verecektir" açıklamasında bulundu.

Haber Merkezi 15 Aralık 2019, 15:32 Son Güncelleme: 15 Aralık 2019, 15:41 DHA