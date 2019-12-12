Hayat Bu depremler yıkıcı değil
AKTÜEL

Bu depremler yıkıcı değil

Balıkesir’de dün meydana gelen 4,6, 4,3 ve 4 büyüklüğündeki depremlerin ardından 51 artçı sarsıntı yaşandı. Kentte panik yaşayan vatandaşlar geceyi sokakta geçirirken yetkililer, can ve mal kaybının olmadığını söyledi. DEÜ Deprem Araştırma Merkezi Müdürü Hasan Sözbilir, “Meydana gelen bu depremlerin bulunduğu fayda 6’dan büyük deprem olmaz. O yüzden yıkıcı özelliği bulunmamaktadır” dedi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Hasan Sözbilir
Hasan Sözbilir

Balıkesir’in Altıeylül ilçesinde dün saat 23.14’de 4,6, 23.24’te 4,3, 23.46’da 4 büyüklüğünde üç deprem meydana geldi. 23.14’teki deprem yaklaşık 7 kilometre derinlikte yaşanırken; 23.24’teki deprem 11 kilometre, 23.46’daki 14 kilometre derinlikte yaşandı. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı’nın (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, 23.46’daki 4,0 büyüklüğündeki depremlerin ardından, son verilere göre en büyüğü 3,2 büyüklüğünde, 51 artçı sarsıntı oldu. Altıeylül Belediye Başkanı Hasan Avcı, can ve mal kaybının olmadığını söyledi. Kentte meydana gelen depremin en çok hissedildiği yerlerden kırsal Akçaköy Mahallesi sakinleri, geceyi dışarıda ateş yakıp ısınarak geçirdi. Öte yandan deprem, Bursa, Çanakkale, Eskişehir, İzmir ve Tekirdağ’da da hissedildi.

Balıkesir Akçaköy’de dün saat 16.15 sıralarında 3.6 büyüklüğünde bir deprem daaha meydana geldi.

FAYDAKİ HAREKETLİLİK TETİKLİYOR

Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Deprem Araştırma ve Uygulama Merkezi (DAUM) Müdürü Prof. Dr. Hasan Sözbilir, Balıkesir’de meydana gelen depremin bulunduğu fayda 6’dan büyük deprem meydana gelmesinin beklenmediğini bildirdi. Özellikle İzmir, Tekirdağ, İstanbul ve Bursa tarafındaki alüvyon zemin üzerindeki binaların depremi biraz daha fazla hissettiğini anlatan Sözbilir, son dönemde Arnavutluk ve Girit Adası’ndan Fethiye’ye doğru devam eden fay zonundaki hareketliliğinin getirdiği depremlere tanıklık ettiklerine işaret etti. Sözbilir, “Bu zon boyunca Afrika levhası, Anadolu levhasının altına dalıyor ve onu sıkıştırıyor. Bu sıkıştırmaya karşılık da Anadolu levhası sürekli kırılarak bu sıkışmaya cevap veriyor. Oluşan depremin ana nedeni aslında bu” ifadelerini kullandı.

DİRİ FAY HARİTASINDA YER ALMIYOR

  • Bölgedeki faylar hakkında bilgiler veren Sözbilir, şöyle devam etti: “Bölgede Balıkesir fayı olarak geçen bir fay var ve kırılma zamanı geçti. Bu fayın her an deprem oluşturma potansiyeli bulunmaktadır. Bu fay faaliyete geçerse 7.2 büyüklüğünde bir depreme neden olabilir. Ancak dünkü depremle bu fayın ilgisi yok. Dünkü depremlerde etkili olan fay, Türkiye’deki diri fay haritasında yer almıyor. Bu depremin bulunduğu fayda 6’dan büyük deprem olmaz. O yüzden yıkıcı özelliği bulunmamaktadır.” Sözbilir, Balıkesir’deki depremlerin İstanbul depremini tetiklemesinin olası görülmediğini aktardı.

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