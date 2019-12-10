Balıkesir'in Altıeylül ilçesinde art arda iki deprem oldu

Balikesir'in Altieylül ilçesinde saat 23:14'te, 4.6 büyüklüğünde deprem oldu.
Bu depremin ardından 4,3 şiddetinde ikinci bir deprem daha oldu.
#DepremBüyüklük : 4.3 (Mw)Yer : Altieylül (Balikesir)Tarih-Saat : 10.12.2019, 23:24:05 TSİEnlem : 39.4435 NBoylam : 27.9103 EDerinlik : 11.28 kmDetay : https://t.co/GQqWef1Fct@afadbaskanlik@trthaber@anadoluajansi
— AFAD Deprem (@DepremDairesi) December 10, 2019
AFAD ilk depremin derinliğini 7 kilometre olarak açıkladı. İkinci depremin derinliğini ise 11,28 olarak bildirdi.
#DepremBüyüklük : 4.6 (Mw)Yer : Altieylül (Balikesir)Tarih-Saat : 10.12.2019, 23:14:03 TSİEnlem : 39.4430 NBoylam : 27.9336 EDerinlik : 7.00 kmDetay : https://t.co/wI1IK6Lahw@afadbaskanlik@trthaber@anadoluajansi
— AFAD Deprem (@DepremDairesi) December 10, 2019
Bakan Ersoy'dan deprem açıklaması
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy, Balıkesir'de meydana gelen depremden kaynaklı şu an itibarıyla can ve mal kaybının olmadığını söyledi.