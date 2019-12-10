Son depremler: Balıkesir'in Altıeylül ilçesinde art arda iki deprem oldu Balıkesir'in Altıeylül ilçesinde art arda iki deprem oldu Balıkesir'in Altıeylül ilçesinde 4,6 şiddetinde deprem meydana geldi. Bu depremin ardından 4,3 şiddetinde ikinci bir deprem daha oldu. Depremlerle ilgili açıklama yapan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy, depremden kaynaklı şu an itibarıyla can ve mal kaybının olmadığını söyledi.

Haber Merkezi 10 Aralık 2019, 23:20 Son Güncelleme: 11 Aralık 2019, 00:01 Yeni Şafak