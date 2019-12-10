Gündem Balıkesirin Altıeylül ilçesinde art arda iki deprem oldu
BALİKESİR

Son depremler: Balıkesir'in Altıeylül ilçesinde art arda iki deprem oldu

Balıkesir'in Altıeylül ilçesinde art arda iki deprem oldu

Balıkesir'in Altıeylül ilçesinde 4,6 şiddetinde deprem meydana geldi. Bu depremin ardından 4,3 şiddetinde ikinci bir deprem daha oldu. Depremlerle ilgili açıklama yapan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy, depremden kaynaklı şu an itibarıyla can ve mal kaybının olmadığını söyledi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
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Balikesir'in Altieylül ilçesinde saat 23:14'te, 4.6 büyüklüğünde deprem oldu.

Bu depremin ardından 4,3 şiddetinde ikinci bir deprem daha oldu.

AFAD ilk depremin derinliğini 7 kilometre olarak açıkladı. İkinci depremin derinliğini ise 11,28 olarak bildirdi.

Bakan Ersoy'dan deprem açıklaması

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy, Balıkesir'de meydana gelen depremden kaynaklı şu an itibarıyla can ve mal kaybının olmadığını söyledi.
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