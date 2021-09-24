Uyuşturucu şüphelisi halıların arkasında saklanırken yakalandı

O anlar polis kamerasına böyle yansıdı.

Edinilen bilgiye göre, Narkotik Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından ’Uyuşturucu Madde Ticareti ve Uyuşturucu Madde Bulundurmak ve Kullanmak’ suçundan yakalama kararı bulunan 10 şahıs için eş zamanlı operasyon düzenlendi. Yapılan operasyonda 7 şüpheli yakalanırken, şahıslardan biri de saklandığı halının arkasından çıktı.

Ayrıca operasyonda hırsızlık suçundan aranması bulunan S.S.Ç. isimli şahıs da yakalandı.

Operasyonda yakalanan şahıslar, gözaltına alınarak işlemleri yapılmak üzere emniyete götürüldü.

Şahıslardan bazıları kendilerini görüntüleyen gazetecilere; "Yakışıklı çek" diye seslendi.

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