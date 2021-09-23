Gündem Pes dedirten hırsızlık Çaldığı telefonların internet bankacılığından para çekti altın aldı
SAKARYA

Pes dedirten hırsızlık: Çaldığı telefonların internet bankacılığından para çekti altın aldı

Sakarya’nın Adapazarı ve Serdivan ilçelerinde annesini arama bahanesiyle toplamda 13 cep telefonu çalan hırsızlık şüphelisi suçüstü yakalandı. Şüphelinin çaldığı telefonların internet bankacılığı aracılığıyla da 70 bin ve 42 bin lira değerinde altın aldığı öğrenildi. Hakim karşısına çıkarılan şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Haber Merkezi İHA
Pes dedirten hırsızlık: Çaldığı telefonların internet bankacılığından para çekti altın aldı
Hırsızın kuyumcudan altın aldığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Edinilen bilgilere göre, annesini arama bahanesiyle 9 vatandaşın ve iş yerlerine müşteri gibi girip ulaşılması kolay yerde bulunan 4 cep telefonunu çalan hırsızlık şüphelisi için polis ekipleri çalışma başlattı. Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik-Dolandırıcılık büro ekiplerince yapılan çalışmalar ve güvelik kameralarını incelemeleri neticesinde toplam 15 adet hırsızlık ile dolandırıcılık olayını gerçekleştiren şüphelinin çok sayıda suç kaydı bulunan S.K. (32) olduğu belirlendi.

70 bin TL çekti, 42 bin liralık altın aldı

Öte yandan, şüphelinin çaldığı telefonların bir tanesinin internet bankacılığı üzerinden 70 bin lira para çektiği ve yine çaldığı cep telefonlarından bir tanesinin internet bankacılığı aracılığıyla kuyumcudan 42 bin lira değerinde altın satın aldığı öğrenildi.

Hırsızlık ve yakalanma anları güvenlik kamerasında

Toplamda 15 hırsızlık ve dolandırıcılık olayını gerçekleştiren şüpheli için harekete geçen ekipler, Adapazarı ilçesinde yine bir vatandaşın cep telefonuyla bir yakınını arama bahanesiyle telefonu çalmaya çalışırken suçüstü yakalandı. Hırsızlık şüphelisinin telefonları çalması ve suçüstü yakalanması güvenlik kameralarına yansıdı.

CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Görüntülerde, şüphelinin vatandaşların cep telefonunu istemesi aldığı telefonlarla kaçması, ulaşılabilir telefonları çalması, kuyumcudan altın alması ve yine bir markette hırsızlık olayı gerçekleştirdiği anda suçüstü yakalanması yer alıyor. Gözaltına alınan şüpheli emniyetteki işlemleri sonrasında adliyeye sevk edildi. Burada hakim karşısına çıkarılan hırsızlık şüphelisi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Hırsız çamaşır makinesinin arkasında yakalandı: Kapıyı üstüne kitledik
GÜNDEM
Hırsız çamaşır makinesinin arkasında yakalandı: Kapıyı üstüne kitledik

Hırsızlık için girdiği evde uyuyakalınca yakalandı
GÜNDEM
Hırsızlık için girdiği evde uyuyakalınca yakalandı

Düğün takılarını hırsızlara kaptırınca hırsız oldu
GÜNDEM
Düğün takılarını hırsızlara kaptırınca hırsız oldu

Dükkanına giren hırsızları sopayla kovaladı: Artık canımızdan bezdirdiler
FOTOĞRAF 7
Title
Olay, Pendik Fevzi Çakmak Mahallesi’nde geçtiğimiz Cuma günü meydana geldi. Dükkanında daha önce de hırsızlık yapılan 55 yaşındaki Necati Erkovan, hırsızlara karşı dükkanının mutfak kısmında nöbet tutuyordu. Gece 03.00 sıralarında bir kişi dükkanına girdi. İçeriden sesler geldiğini fark eden Erkovan, elinde sopayla çıkarak hırsızı yakalamak istedi. Ancak hırsız hızla dükkandan kaçmaya başladı. Peşinden koştuğu şüpheliyi yakalayamayan yaşlı adam dükkanına geri döndü. Kısa bir süre sonra hemen yan tarafında bulunan restorandan birinin daha çıktığını gören Erkovan, bu kez elinde sopayla onu yakalamaya çalıştı ancak başarılı olamadı.
Title
Dükkanında daha önce de hırsızlık olayı olduğu için dükkanda kalarak nöbet tuttuğunu söyleyen 25 yıllık esnaf Necati Erkovan, “Diğer esnaflarda da hırsızlık olayı olmuştu. Ben de kendi tedbirimi kendim almak zorunda kaldım. Cuma gecesi arkada bekliyordum. Gece saat 03.00 sıralarında içeriden ses geldi. Ben de mutfak kısmındaydım. Ses gelince şüphelendim. Ara kapıya yöneldim, kapıyı açtım. Hırsız beni görünce dışarıya doğru kaçtı. Ben de peşinden dışarı çıktım. 15-20 metre peşinden koştum. Gençti onun kadar koşamadım. Yakalayamadım, geri geldim. Dükkanın içinde beklemeye devam ettim. Bu sırada yandaki dükkana giren kişi de çıktı. Onun peşinden de koştum ama onu da yakalayamadım” dedi.
Title
Korkutmak amacıyla elinde sopayla dışarı çıktığını söyleyen Erkovan; “Maalesef diğer esnaf arkadaşların dükkanlarına da girdiler. Artık canımızdan bezdirdiler. Alarm veya kamera koyuyoruz, işe yaramıyor. Canımızdan bezdik. Ya dükkanımızı kapatıp gideceğiz ya da artık hırsızlara teslim olacağız. Bundan sonra her gece burada nöbetteyim. Bekliyorum. İnşallah gelmezler. Gelirlerse kaçma şansları yok artık. Bundan sonra bizim sokağa uğramasınlar” diye konuştu.
Title
Öte yandan olay anı güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde, yüzlerinde maske bulunan 2 kişinin dükkanların önüne gelerek kapıyı açtıkları, bir süre etrafı kolaçan ettikleri, ardından birinin bir dükkana diğerinin öbür dükkana girdiği görülüyor. Kısa bir süre sonra hırsızlardan birinin kaçarak uzaklaştığı, dükkan sahibinin elinde sopayla onu kovaladığı, daha sonra diğer dükkandan çıkan hırsızın da sopayla kovalandığı yer alıyor.
Title
Title
Title
Dükkanına giren hırsızları sopayla kovaladı: Artık canımızdan bezdirdiler
İstanbul Pendik'te iki hırsızın dükkan sahibi tarafından sopayla kovalanma anları güvenlik kamerasına yansıdı. Mahalledeki diğer dükkanlarda da hırsızlık olayının yaşandığını söyleyen esnaf Necati Erkovan, “Artık canımızdan bezdirdiler" "dedi.


Abone Ol Google News
Dört gollü maçtakazanan çıkmadı

Dört gollü maçta
kazanan çıkmadı

​Trabzonspor 10 kişi kaldığı maçta Konyaspor'la berabere kaldı.
İlk 11ler belli oldu

İlk 11'ler belli oldu

​Fenerbahçe sahasında GZT Giresunspor'u konuk ediyor.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: F-35i alamazsak başkasına gideriz

​MHP Genel Başkanı Bahçeli'den Kürt sorunu açıklaması.
Lokumlarla karşılandılar

Lokumlarla karşılandılar

​Seyahat kısıtlaması sonrası ilk İngiliz kafilesi Türkiye'de.

​Sağlık Bakanlığı soruşturma başlattı

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.