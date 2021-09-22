Gündem Hırsızlık için girdiği evde uyuyakalınca yakalandı
ŞANLIURFA

Hırsızlık için girdiği evde uyuyakalınca yakalandı

Şanlıurfa’nın Akçakale ilçesinde, girdiği evde cep telefonu çaldıktan sonra uyuyakalan Suriye uyruklu Ahmet El Kasım, ev sahibinin ihbarıyla gelen polislerce gözaltına alındı.

Haber Merkezi DHA İHA
Hırsızlık için girdiği evde uyuyakalınca yakalandı
Olayla ilgili inceleme devam ediyor.

Edinilen bilgiye göre olay, Şanlıurfa’nın Akçakale ilçesine bağlı Hürriyet Mahallesi’nde yaşandı. Gece bir eve giren yabancı uyruklu çarşaflı hırsız, eşyaları çaldıktan sonra dama çıkıp uyudu. Sabah uyanan evdekiler, eşyalarının ortada olmadığını görünce çevreyi kontrol etti. Dama çıkan ev sahibi, siyah çarşaf içerisinde birinin uyuduğunu gördü.

Olay yerine çağrılan mahalle bekçileri ile polis ekipleri, şahsı yakalayıp damdan indirdi. Üzerindeki çarşaf çıkartılan şahsın genç bir erkek olduğu belirlendi. Gözaltına alına şahıs emniyete götürülürken yaşanan olay bir vatandaş tarafından cep telefonuyla kaydedildi.

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