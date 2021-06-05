Yüzünü gizlemeye çalışan hırsız: Bakmayın hırsızlık yaptığıma dostum var düşmanım var Adana'da, çaldıkları klima ve dış ünitesini beze sarıp, götürmeye çalışırken polisler tarafından fark edilen iki hırsızdan biri, kovalama sonucu saklandığı kafenin bahçesinde yakalandı. Polis aracına bindirilirken tişörtü ile yüzünü saklayan şüphelinin "Dostum var, düşmanım var; bakmayın hırsızlık yaptığıma" demesi dikkat çekti.

Haber Merkezi 05 Haziran 2021, 07:13 Son Güncelleme: 05 Haziran 2021, 07:17 DHA