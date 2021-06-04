Gündem Düğün takılarını hırsızlara kaptırınca hırsız oldu
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Düğün takılarını hırsızlara kaptırınca hırsız oldu

Adana’da düzenlenen operasyonda hırsızlık yaptıkları iddiasıyla 6 kişi tutuklandı. Zanlılardan birinin yeni evli olduğu, evine giren hırsızın altın takılarını çaldığı, bu nedenle zor durumda kaldığı için kendisinin de hırsızlık yaptığı öğrenildi.

Haber Merkezi İHA
Düğün takılarını hırsızlara kaptırınca hırsız oldu
6 hırsızlık şüphelisi tutuklandı.

Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, merkez ilçelerde yaşanan hırsızlık olaylarıyla ilgili çalışma yaptı. Ekipler düzenlenen operasyonla Servet A., İbrahim S., B.S., Kadir Ö., Caner A. ile Gökhan E.’yi gözaltına aldı.


  • Şüphelilerden Servet A.’nın bir apartmandan bin 500 TL değerinde yangın vanası, Caner A.’nın 4 motosiklet, Kadir Ö.’nün 7 ayrı araçtan 13 akü çaldığı, İbrahim S. ile kardeşi B.S.’nin bir evden hırsızlık yaptığı belirlendi.

Esenyurt'ta eve giren hırsız battaniyenin altında yakalandı
OYNAT 00:59
Esenyurt'ta eve giren hırsız battaniyenin altında yakalandı
Esenyurt'ta bir evin camının kırık olduğunu gören polis ekipleri, hırsız girmiş olabileceğinden şüphelendi. Ekipler daireye girip arama yaptı. Evin içinde biri olduğunu fark eden ekipler, hırsızı battaniyenin altında saklanırken yakaladı.

Kredilerini ödeyemez hale gelmiş

Operasyon kapsamında gözaltına alınan Gökhan E.’nin ise elektrik teknisyeni olduğu, bakım ve onarım çalışması için girdiği 3 ayrı trafodan 7 akü çaldığı tespit edildi. Gökhan E.’nin emniyetteki ifadesinde, yakın zamanda evlendiğini, düğün masrafları için kredi çektiğini ve evine giren hırsızın, düğünde takılan altınlarını çaldığını krediyi ödemekte güçlük çekince hırsızlık yaptığını söylediği öğrenildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 6 şüpheli tutuklandı.

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