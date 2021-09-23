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EDİRNE

Açılalı bir hafta olmadı hırsızlar dadandı: Bıktık bu hainlerden

Edirne’nin Keşan ilçesinde vatandaşların 1 lira karşılığında su aldıkları, toplanan paralar ile öğrencilere burs verilecek çeşme, açılmasının üzerinden henüz 1 hafta geçmişken hırsızlık amaçlı tahrip edildi. Çeşmenin bulunduğu mahallenin muhtarı, daha önce muhtarlık binasına bile giren hırsızlardan bıktıklarını söyledi.

Haber Merkezi İHA
Açılalı bir hafta olmadı hırsızlar dadandı: Bıktık bu hainlerden
Açılalı bir hafta olmadı hırsızlar dadandı.

Edirne’nin Keşan ilçesinde vatandaşların 1 lira karşılığında su aldıkları, toplanan paralar ile öğrencilere burs verilecek çeşme, açılmasının üzerinden henüz 1 hafta geçmişken hırsızlık amaçlı tahrip edildi. Çeşmenin bulunduğu mahallenin muhtarı, daha önce muhtarlık binasına bile giren hırsızlardan bıktıklarını söyledi.

HER ŞEY SÖKÜLDÜ


Geçtiğimiz hafta belediye tarafından, 1 lira atılarak 10 litre su alınan ve toplanan paralar ile de ihtiyaç sahibi ailelerinin çocuklarına burs imkanı sağlayacak ‘Tatlı Çeşme’ açılarak hizmete girdi. Faaliyete geçmesinin üzerinden henüz bir hafta geçen çeşme, bugün kimliği belirsiz kişiler tarafından kumbarasında biriken 1 liralar alınmak üzere tahrip edildi. Çeşme ile birlikte yanında bulunan tabeladaki amblem de söküldü.

50 LİRAYI ÇALSAN NE OLUR?


Olayı sabah saatlerinde bölgeden geçen Yukarı Zaferiye Mahallesi Muhtarı Nedim İşlek fark etti. Kumbara muhafazasının yerinden söküldüğünü ve içindeki malzemelerin dışarı çıktığını gören İşlek, “Su almak isteyenlerin para attığı kumbara muhafazasını çekmişler, içinde ne varsa hepsini dışarı çıkarmışlar. İçinde en fazla 50 lira vardır zaten o parayı çalsan ne olur? Bir hafta geçti şu hale bakın. Bunu yapmak mala zarar vermektir, insanlara zarar vermektir. Bunun adı hırsızlık değil, hainliktir. Bir de başka mahallelere de belediye önderliğinde hayır yapmak isteyenler de hayrat çeşmeleri yapılacaktı, bu şartlarda kim hayrat düşünür ki” dedi.

"BÖYLE HAİNLİK OLMAZ"


Tahrip edilen çeşmenin çalınan parçasının hiçbir maddi değeri olmadığını söyleyen Muhtar İşlek, “Zaten içindekini alamayacaklar, kırdıkları kumbaranın ederi içine atılan 1 lira kadar değerli değildir. Ama bunu da yapmışlar. Burada vatandaş bunu su almak için kullanıyor, kırılınca kimse su alamıyor. Böyle hainlik olmaz. Vatan hainliğidir bu” diye tepki gösterdi.

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