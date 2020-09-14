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Gündem Kargo şirketine baskın Kolinin tabanına zulalanmış 10 kilo eroin ele geçirildi
VAN

Van haberleri: Kargo ile gönderilen uyuşturucuyu narkotik köpeği buldu

Kargo şirketine baskın: Kolinin tabanına zulalanmış 10 kilo eroin ele geçirildi

Van'da bir ihbar üzerine kargo şirketine baskın yapan narkotik polisleri hassas burunlu 'Zeyna' ile kolilerin tabanına zulalanmış 10 kilo eroini ele geçirdi. Operasyonda bir kişi gözaltına alındı.

Haber Merkezi DHA
Van'da ele geçirilen eroin...
Van'da ele geçirilen eroin...

Van'ın İpekyolu ilçesinde faaliyet gösteren bir kargo şirketine operasyon düzenleyen polis, narkotik köpeği 'Zeyna' ile yapılan aramada gıda paketinin tabanına zulalanmış 10 kilo 120 gram eroin ele geçirdi. Uyuşturucuyla ilgili gözaltına alının 1 kişi tutuklandı.

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Van'da ele geçirilen eroin...

KARGO ŞİRKETİNE POLİS BASKIN YAPTI

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, İpekyolu ilçesinde faaliyet gösteren bir kargo şirketinde uyuşturucu olduğu ihbarı üzerine harekete geçti. Kargo şirketine baskın düzenlendi. Operasyonda narkotik köpeği 'Zeyna' ile arama yapıldı. Aramada gıda kolisi tabanında zulalanan 10 kilo 120 gram eroin ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan E.Ç., sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

DHA

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