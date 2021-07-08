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Vanlı anne PKK tarafından kaçırılan çocuğuna kavuştu ama mücadelesinden vazgeçmedi

Van’da çocukları terör örgütü PKK tarafından dağa kaçırılan ve 27 Şubat’tan bu yana her hafta HDP binası önünde oturma eylemi yapan 36 aileden biri olan Atiye Dayan geçtiğimiz hafta evladına kavuştu. Mücadeleden vazgeçmeyen Atiye Dayan, ailelere eylemlerinde destek vermeye devam ediyor.

Haber Merkezi İHA
Vanlı anne PKK tarafından kaçırılan çocuğuna kavuştu ama mücadelesinden vazgeçmedi
Atiye Dayan, devam ettikleri mücadelelerini başarıya ulaştırdıklarını belirtti.

Van’da evlatlarının terör örgütü PKK tarafından dağa kaçırıldığını belirterek aylardır HDP İl Başkanlığı önünde oturma eylemi yapan 36 ailenin evlat mücadelesi sürüyor.

Evlatları değişik tarihlerde PKK terör örgütü tarafından dağa kaçırılan ve sayıları artarak 36’yı bulan aileler, kentin en işlek noktası olan Cumhuriyet Caddesi’nde bir araya geldi. Ellerindeki ‘Dağları kurtlara kuşlara bırakın’, ‘Evlat nöbetindeyiz’, ‘Çocuklarımızı istiyoruz’, ‘Çocuklarımız kimsenin piyonu olmayacak’, ‘Artık yeter! Yakamızdan düşün’, ‘Anneler nöbette’ ve ‘Evlat nöbetindeyiz Van anneleri’ yazılı dövizlerle yürüyen anneler, bir yandan da HDP ve PKK aleyhine slogan attı.

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“Diğer evlatlarımızı alana kadar buradayız”

Geçtiğimiz hafta çocuğuna kavuşan Atiye Dayan, devam ettikleri mücadelelerini başarıya ulaştırdıklarını belirtti. Evladına kavuşmasına rağmen mücadelesini diğer annelerle birlikte kararlılıkla sürdürdüğünü ifade eden Dayan, “Çocuğuma kavuştum diye eylemden vazgeçmiyorum. Annelere aynı şekilde destek veriyorum. Diğer evlatlarımızı alana kadar da buradayız. Diğer arkadaşlarım mücadelemde her zaman yanımdaydı. Çok mutluyum, çok sevinçliyim. Evlatlarımızı onlara yedirmiyoruz” dedi.

İHA


  • Sekiz yaşındayken kaçırılan oğlu Yunus için katılan eylemlere katılan Geleser Alkan ise yaşından dolayı yıprandığını ama evlat mücadelesine devam ettiğini belirterek, “Yalnız yaşıyorum tek arzum oğluma kavuşmaktır. Yıllardır oğlumdan ayrıyım istiyorum ki bir an önce gelsin” diye konuştu.

"Utanmazlar cama çıkıp bize gülüyor"


Görümcesi Gülcan’ın 18 yaşında kaçırıldığını ifade eden Seda Biçer de “Gülcan benimle yaşıttı. Şu an benim 3 kızım var ama o şimdi perişan bir haldedir. Ölü müdür, diri midir hiç bilmiyoruz. Utanmazlar cama çıkıp bize gülüyor. Bu Allah’tan reva mıdır? Biz bu hareketleri, bu gülüşleri kabul etmiyoruz” şeklinde konuştu.

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