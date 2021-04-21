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Gündem Evlat nöbeti Muşta da devam ediyor Çocuğum gece gündüz gözümün önünden gitmiyor
MUŞ

Evlat nöbeti Muş'ta da devam ediyor: 'Çocuğum gece gündüz gözümün önünden gitmiyor'

Evlat nöbeti Muş'ta da devam ediyor: 'Çocuğum gece gündüz gözümün önünden gitmiyor'

Muş’ta, PKK’lı teröristler tarafından çocukları dağa kaçırılan Özcan ve Teker ailesinin evlat nöbeti sürüyor. Türk bayraklarıyla HDP il binası önünde bekleyişlerini sürdüren ailelere sivil toplum kurulmuşu temsilcileri de destek veriyor. 15 Temmuz 2016'dan beri kaybolan oğlu Atilla’ya ulaşmak için HDP il binası önüne geldiğini belirten Şahinaz Özcan, "HDP çocuğumu bıraksın, çocuğum gelsin. Bizden ne istiyorlar? 4,5 yıldır çocuğum kayıp, artık bıraksınlar. Evladım gelene kadar burada oturmaya devam edeceğim. Bunca zamandır çocuğumun acısını çekiyorum. Gece gündüz gözümün önünden gitmiyor. Bu Kürt davası değil" diye konuştu.

Haber Merkezi DHA
Evlat nöbeti Muşta da devam ediyor: Çocuğum gece gündüz gözümün önünden gitmiyor
Evlat nöbeti tutan aileler

PKK’lı teröristler tarafından kaçırılan çocukları için her çarşamba günü HDP İl binası önünde eylem yapan annelerin bekleyişi sürüyor. Sivil topum kuruluşu temsilcilerinin de destek verdiği Özcan ve Teker ailesi, çocuklarına kavuşmanın hayalini kuruyor.

DİYARBAKIR’DAKİ AİLELERLE GÖRÜŞTÜRLER

Teröre lanet okuyan gözü yaşlı aileler, ellerinde Türk bayrakları ile 'Evlatlarımızı vereceksiniz', 'Türk-kürt kardeştir' pankartlarıyla çocuklarının kendilerine verilmesini istedi. "Kahrolsun HDP, kahrolsun PKK" sloganları atan aileler çocuklarına kavuşana kadar bekleyişlerine devam edeceklerini belirtti. Muş'ta nöbet tutan aileler, Diyarbakır HDP İl binası önünde evlat nöbetinde olan ailelerle görüntülü konuşarak kararlılıkla eylemlerini sürdürecekleri mesajını verdi.

Evlat Nöbeti Van'da: Çocuklarımızın kaçırılmasından HDP sorumlu
GÜNDEM
Evlat Nöbeti Van'da: Çocuklarımızın kaçırılmasından HDP sorumlu

'ÇOCUĞUM GECE GÜNDÜZ GÖZÜMÜN ÖNÜNDE'

Darbe girişiminin olduğu 15 Temmuz 2016'dan beri kaybolan oğlu Atilla’ya ulaşmak için HDP il binası önüne geldiğini belirten Şahinaz Özcan, "HDP çocuğumu bıraksın, çocuğum gelsin. Bizden ne istiyorlar? 4,5 yıldır çocuğum kayıp, artık bıraksınlar. Evladım gelene kadar burada oturmaya devam edeceğim. Bunca zamandır çocuğumun acısını çekiyorum. Gece gündüz gözümün önünden gitmiyor. Bu Kürt davası değil" diye konuştu.
Yaklaşık 100 sivil toplum kuruluşundan oluşan Muş Kardeşlik Platformu adına konuşan TÜGVA Muş İl Temsilcisi Oğuz Akyüz, evlat nöbetindeki ailelerin yanında olmaya devam edeceklerini vurguladı. Ciğeri yanan annelerin haklı çığlığına destek olmak için HDP il binası önünde olduklarını belirten Akyüz, vatan hainlerine karşı safları sıkılaştırmak için omuz omuza olduklarını ifade etti.

Evlat nöbeti 467'inci gününde devam ediyor: Aile sayısı 178 olurken evladına kavuşan aile sayısı da 20 oldu
FOTOĞRAF 6
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Diyarbakır'da yaşayan Mehmet Akar, geçen yıl 21 Ağustos'ta ortadan kayboldu. Akar'ın annesi Hacire Akar, bir gün sonra HDP Diyarbakır il binası önüne geldi. Oğlunun HDP'liler tarafından dağa kaçırıldığını söyleyen anne Akar, il binası önünde oturma eylemi başlattı. Eylemin 3'üncü gününde ortaya çıkan Mehmet Akar, mahkemece ev hapsiyle cezalandırıldı.
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Oğluna kavuşup, eylemine son veren Hacire Akar, çocukları kayıp annelere çağrıda bulundu. Akar'ın çocuğuna kavuşması, çocukları terör örgütü PKK tarafından kaçırılan aileler için umut oldu. Akar'ın çağrısıyla harekete geçen çocukları kayıp aileler, 3 Eylül'de HDP binası önünde oturma eylemine başladı.
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Hacire Akar'ın oğlu Mehmet'in yanı sıra eyleme katılanlardan Hatice Ceylan'ın oğlu Cafer, Hüsniye-Hüseyin Kaya çiftinin kızları Mekiye, Halime Kadran'ın torunu Halil İbrahim, Necla-Metin Açan çiftinin oğlu Harun, Nizamettin-Aslıhan Eşrefoğlu çiftinin oğlu Hüseyin, Gevriye Ayhan'ın kızı Pelda, Melik Aslan'ın oğlu Volkan, Muhteber Birlik'in oğlu Veysi, Cahide Alkan'ın oğlu Mehmet Emin, Şahize Altınkaynak'ın kızı Halise Alptekin, Naime Dalmış'ın kızı Tekoşin Açar, Sait Açar'ın oğlu Haşim, Cemal Ertaş'ın oğlu Ramazan, Sever Fidan'ın oğlu Tayfur Fidan, Gülşen Çetin'in oğlu Erdal Çetin, Fahrettin-Meryem Akkuş çiftinin oğulları Erkan, Fattah-Perihan Kaya çiftinin oğlu Cuma ile en son Safiye-Mehmet Emin Coşkun çiftinin oğlu İbrahim Coşkun, Mehmet-Keziban Yalçın çiftinin kızları Yasmin'in de teslim olmasıyla evlatlarına kavuşan aile sayısı 20 oldu.
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5 yıl önce 18 yaşındayken Ağrı'nın Patnos ilçesinde terör örgütü PKK tarafından kaçırılan Tuncer Cengiz için annesi Zinnet ve kardeşi Adem Cengiz, Kocaeli'den gelerek, HDP Diyarbakır İl Başkanlığı binası önündeki evlat nöbetine katıldı. Tuncer'in kardeşi Adem Cengiz, Diyarbakır'daki evlat nöbetini televizyonda izledikten sonra katılmaya karar verdiklerini ifade ederek, ağabeyinin kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tuttu.
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Cengiz, HDP ağabeyimi bana versin. Bu hastalıkta çıkıp geldik. 5 senedir bu acıyı çekiyoruz. Artık yeter, neredeysen kaç gel. Ailen seni çok özledi. Babam hasta. Bu eylemi televizyonda gördük. Artık yeter dedim ve annemle beraber geldik. 2015'te ablamın düğünde çıkıp gitti. Artık ulaşamadık. Sonra kayıp ilanı verdik. Cevap alamadık 5 senedir bu acıyı çekiyoruz. HDP'den ağabeyimi istiyorum dedi.
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Kürtçe konuşan anne Zinnet Cengiz ise her gün acı çektiğini belirterek, Tuncer gelmeden ben buradan gitmeyeceğim dedi.
Evlat nöbeti 467'inci gününde devam ediyor: Aile sayısı 178 olurken evladına kavuşan aile sayısı da 20 oldu
Diyarbakır'da, terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocuklarının bulunmasını isteyen aile sayısı, 2015 yılında Ağrı'nın Patnos ilçesinde 18 yaşındayken götürülen Tuncer Cengiz için annesi Zinnet ve kardeşi Adem Cengiz'in eyleme katılmasıyla 467'inci gününde 178'e yükseldi.


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