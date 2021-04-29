Anneler direndikçe PKK çözülüyor: Evlat nöbetinde 25'inci kavuşma

Anneler direndikçe PKK çözülüyor: Evlat nöbetindeki ailelerden biri daha evladına kavuştu

Diyarbakır'da terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocuklarının bulunmasını isteyen ailelerin HDP binası önündeki oturma eylemi devam ediyor. Ailelerden Bayram Yetkin'in oğlu teslim oldu ve ailesine kavuştu.