Anneler direndikçe PKK çözülüyor: Evlat nöbetinde 25'inci kavuşma

Dağa kaçırılan çocukları için Muş'tan gelerek Diyarbakır'daki HDP binası önünde oturma eylemi yapan Yetkin ailesi, oğluna kavuştu. Yetkin ailesinin oğlu Recep ikna çalışması sonucu dün Şırnak'ta güvenlik güçlerine teslim oldu. Baba Yetkin 6 yıllık özlemin ardından oğluna sarıldı.
Muş'tan 30 Aralık 2020'de Diyarbakır'a gelerek, HDP il binası önünde oturma eylemine katılan Yetkin ailesinin oğlu Recep Yetkin, İçişleri Bakanlığı koordinesinde Muş İl Jandarma Komutanlığınca yürütülen ikna çalışması sonucu dün Şırnak'ta güvenlik güçlerine teslim oldu.
Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığına gelen baba Bayram Yetkin, 6 yıllık hasretin ardından oğlu Recep'e sarıldı, gözyaşı döktü.
25 aile evladına kavuşmuş oldu
Yetkin ailesinin oğulları Recep'e kavuşmasıyla, uğruna oturma eylemi yaptıkları çocuklarını terörün pençesinden kurtaran aile sayısı 25'e yükseldi.