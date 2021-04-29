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Gündem Anneler direndikçe PKK çözülüyor Evlat nöbetinde 25inci kavuşma
DİYARBAKIR

Anneler direndikçe PKK çözülüyor: Evlat nöbetinde 25'inci kavuşma

Dağa kaçırılan çocukları için Muş'tan gelerek Diyarbakır'daki HDP binası önünde oturma eylemi yapan Yetkin ailesi, oğluna kavuştu. Yetkin ailesinin oğlu Recep ikna çalışması sonucu dün Şırnak'ta güvenlik güçlerine teslim oldu. Baba Yetkin 6 yıllık özlemin ardından oğluna sarıldı.

Haber Merkezi AA
Anneler direndikçe PKK çözülüyor: Evlat nöbetinde 25inci kavuşma
Bayram Yetkin ve oğlu Recep Yetkin

Muş'tan 30 Aralık 2020'de Diyarbakır'a gelerek, HDP il binası önünde oturma eylemine katılan Yetkin ailesinin oğlu Recep Yetkin, İçişleri Bakanlığı koordinesinde Muş İl Jandarma Komutanlığınca yürütülen ikna çalışması sonucu dün Şırnak'ta güvenlik güçlerine teslim oldu.

Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığına gelen baba Bayram Yetkin, 6 yıllık hasretin ardından oğlu Recep'e sarıldı, gözyaşı döktü.

25 aile evladına kavuşmuş oldu

Yetkin ailesinin oğulları Recep'e kavuşmasıyla, uğruna oturma eylemi yaptıkları çocuklarını terörün pençesinden kurtaran aile sayısı 25'e yükseldi.

Anneler direndikçe PKK çözülüyor: Evlat nöbetindeki ailelerden biri daha evladına kavuştu
OYNAT 00:53
Anneler direndikçe PKK çözülüyor: Evlat nöbetindeki ailelerden biri daha evladına kavuştu
Diyarbakır'da terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocuklarının bulunmasını isteyen ailelerin HDP binası önündeki oturma eylemi devam ediyor. Ailelerden Bayram Yetkin'in oğlu teslim oldu ve ailesine kavuştu.


İkna edilen PKK'lı terörist teslim olduktan sonra gözyaşları ile ailesine kavuştu
GÜNDEM
İkna edilen PKK'lı terörist teslim olduktan sonra gözyaşları ile ailesine kavuştu

İkna sonucu teslim olan kadın PKK’lı ailesi ile buluşturuldu
GÜNDEM
İkna sonucu teslim olan kadın PKK’lı ailesi ile buluşturuldu

PKK'da çözülmeler devam ediyor: Teslim olup ailesiyle buluşturulan terörist örgüte katıldığı için çok pişman
GÜNDEM
PKK'da çözülmeler devam ediyor: Teslim olup ailesiyle buluşturulan terörist örgüte katıldığı için çok pişman

PKK'da çözülme sürüyor: İkna edilerek teslim olan kadın terörist ailesine kavuştu
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Mardin İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube müdürlüğü ekipleri, PKK'lı teröristlerin teslim olmalarına yönelik ikna çalışmaları sürüyor.
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Bu kapsamda harekete geçen ekipler, 2015'te terör örgütü PKK'ya katılan S.A., yaptıkları ikna çalışmalarıyla teslim olmasını sağladı.
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Terör örgütü PKK'nın barınma alanlarından kaçarak Şırnak'ın Silopi ilçesindeki Habur Sınır Kapısı'na gelen S.A., güvenlik güçlerine teslim oldu.
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Mardin İl Emniyet Müdürlüğü'ne getirilen S.A., sorgusunun ardından ailesiyle buluştu.
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7 yıl aradan sonra kızlarına kavuşan anne ve baba uzun süre hasret giderdi.
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Duygulu anların yaşandığı buluşmada, anne kızına sarılarak mutluluk gözyaşları döktü.
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PKK'da çözülme sürüyor: İkna edilerek teslim olan kadın terörist ailesine kavuştu
Güvenlik güçlerinin ikna çalışmaları sonucu terör örgütü PKK'nın barınma alanlarından kaçarak güvenlik güçlerine teslim olan S.A., Mardin İl Emniyet Müdürlüğü'nde ailesiyle buluştu. 7 yıl aradan sonra kızlarına kavuşan anne ve baba uzun süre hasret giderdi. Duygulu anların yaşandığı buluşmada, anne kızına sarılarak mutluluk gözyaşları döktü.


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