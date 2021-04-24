Vebitcoin'in gözaltına alınan CEO'su İlker Baş Karabağ vatandaşlığı almış

Muğla merkezli kripto borsa şirketi Vebitcoin, dün faaliyetlerini durdurduğunu açıkladı. Karara gerekçe olarak son dönemde sektörde yaşanan gelişmeler gösterildi, "İşlemlerimizde beklenenden çok daha fazla bir yoğunluk meydana geldi" denildi. Açıklamada şirketi çok zorlu bir sürecin beklediğine işaret edildi.

MASAK inceleme başlattı

Açıklama üzerine Mali Suçları Araştırma Kurulu MASAK harekete geçti. Vebitcoin şirketinin Türkiye'deki banka hesaplarına bloke koydu. Hem firma hem de yöneticileri hakkında inceleme başlatıldı.

EKONOMİ Bir kripto para platformu daha kapandı: Tüm hesaplarına bloke koyuldu

Dört kişi gözaltına alındı

MASAK'ın inceleme kararından sonra Muğla İl Emniyeti Siber Suçlarla Şube Müdürlüğü ekipleri düğmeye bastı. Şirketin CEO'sunu evinde gözaltına aldı. Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı, şirket yöneticisi ve çalışanları olan 4 kişinin gözaltına alındığını açıkladı.

REKLAM

Lakabı 'Baron'

Vebitcoin'in gözaltına alınan CEO'su İlker Baş'ın 2 yıl önce Karadağ'dan vatandaşlık aldığı öğrenildi.

'Baron' lakabıyla tanınan İlker Baş ile diğer 3 kişinin emniyetteki ifadeleri sürüyor.

GÜNDEM Kripto para işlem platformu Vebitcoin CEO'su İlker Baş gözaltına alındı

GÜNDEM Vebitcoin operasyonu: 4 kişi gözaltına alındı