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Ekonomi Thodexte kripto para dünyasını sarsan vurgun Faruk Fatih Özer iki milyar dolarla kaçtı
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Thodex'te kripto para dünyasını sarsan iddia: Faruk Fatih Özer iki milyar dolarla yurt dışına kaçtı!

Thodex'te kripto para dünyasını sarsan vurgun: Faruk Fatih Özer iki milyar dolarla kaçtı!

Kripto para borsalarından Thodex'te işlemlerin durdurulmasının ardından battığı yönündeki söylentiler de hızla yayılırken firmaya ilişkin yeni bir gelişme daha yaşandı. Borsanın CEO'su Faruk Fatih Özer yaklaşık iki milyar dolar para ile yurt dışına kaçtı. Kendisinden haber alınamayan Özer sosyal medya hesaplarını da kapatırken mağdurlar ise savcılığa suç duyurusunda bulundu. Kripto para borsası Thodex'te ortaya çıkan büyük mağduriyete ilişkin konuşan hukukçular şirketin ve şahısların hesaplarına el konulması, yatırımcılara ise dava açmaları yönünde çağrıda bulunuyor. Thodex'in kurucusu Fatih Özer'in yatırımcıları kendi borsasına çekmek için geçtiğimiz aylarda yaptığı çekilişle son model bir Porsche marka araç verdiği de ortaya çıktı.

Kenan Biter Yeni Şafak
Thodexte kripto para dünyasını sarsan iddia: Faruk Fatih Özer iki milyar dolarla yurt dışına kaçtı!
Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer'in iki milyar dolarla yurt dışına kaçtığı öne sürüldü.

Türkiye'de en çok kullanılan kripto para borsalarından biri olan Thodex'te işlemlerin durdurulup hesaplara erişilememesi üzerine dün ortaya çıkan kriz sonrası şirketten 4-5 iş günü sürecek bir bakım çalışması olduğuna ilişkin açıklama gelmişti.

Firmadan yapılan açıklama yatırımcıları memnun etmezken sosyal medyada bir araya gelen mağdurlar firmadan paralarını geri istediklerine yönelik çok sayıda paylaşımda bulunmuştu.

400 bine yakın kişinin işlem yaptığı kripto para borsası Thodex'e yönelik dün akşam saatlerinde sıcak bir gelişme yaşandı.

CEO FARUK FATİH ÖZER YURT DIŞINA KAÇTI

Thodex'in kurucusu ve CEO'su Faruk Fatih Özer 20 Nisan akşamı yurt dışına kaçtı. Özer, Twitter, ve Instagram hesaplarını kapatırken yatırımcılar ise Thodex'in batıp batmadığı sorusunun cevabını arıyor. Kullanıcılar siteye giriş yapamazken hesapların ne olacağı da merak ediliyor.

İstanbul Havalimanı'ndan yurt dışına çıkan Özer'in Tayland'a kaçtığı öne sürüldü.

Kripto para borsası Thodex’in sahibi Faruk Fatih Özer hakkında suç duyurusu
EKONOMİ
Kripto para borsası Thodex’in sahibi Faruk Fatih Özer hakkında suç duyurusu

'İKİ MİLYAR DOLARLIK KAYIP' İDDİASI

Borsada aylık 12 milyar dolarlık işlem hacmi olduğu ve yaklaşık 2 milyar dolarlık bir paranın buharlaştığı iddia edilirken Thodex mağdurları ise avukatları aracılığıyla Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına başvuruda bulundu.

THODEX'in CEO'su Faruk Fatih Özer
THODEX'in CEO'su Faruk Fatih Özer

THODEX'İN MERKEZ BİNASINDA POLİS İNCELEMESİ

Anayasal Düzene Karşı İşlenen Suçlar Soruşturma Bürosu ve Örgütlü Suçlar Bürosu tarafından "nitelikli dolandırıcılık" ve "suç örgütü kurmak" suçundan re'sen soruşturma başlatılan kripto para borsası Thodex'in Kadıköy'de bulunan merkez binasında sabah saatlerinde polis incelemesi yapıldı.

Thodex'in Kadıköy'de bulunan merkez binasına polis inceleme yaptı
Thodex'in Kadıköy'de bulunan merkez binasına polis inceleme yaptı

Sosyal medya hesabından açıklamalarda bulunan Avukat Oğuz Evren Kılıç, Thodex'in CEO'su Faruk Fatih Özer'in 20 Nisan akşamı yurtdışına çıktığını ve bundan sonra çok zorlu ve uzun bir sürecin başlayacağını dile getirdi.

HESAPLARINA EL KONULSUN TALEBİ

Müvekkillerinin yaşadığı mağduriyete istinaden Thodex isimli kripto para borsasının sahibi olan Koineks A.Ş. şirketi yetkilileri hakkında suç duyurusunda bulunduklarını da belirten Özer, yurt dışına çıkış yasağı ve şirket hesaplarına el konulması yönünde talepte de bulunulduğunu dile getirdi.

Borsada aylık 12 milyar dolarlık işlem hacminin oluştuğu belirtiliyor.
Borsada aylık 12 milyar dolarlık işlem hacminin oluştuğu belirtiliyor.

MAĞDURLARA 'DAVA AÇIN' ÇAĞRISI

Avukat Özer, Thodex mağdurlarına hesabınızda bulunan meblağa göre tüketici hakem heyetlerine başvuru ya da tüketici mahkemelerinde dava açmaları yönünde de çağrıda bulunarak ''Hukukî süreç yıllarca sürebilir. Banka hesapları dolu ise, oralardan tahsilât imkânı olur. Onun dışında şirket ya da şahıslar üzerine alacak ve varlıklar olup olmadığı araştırılmalı.'' dedi.

ÇEKİLİŞLE PORSCHE VERMİŞ

Kripto para piyasası Thodex'in yatırımcıları çekmek için çok sayıda ünlü ismi reklamlarında oynattığı ve çekilişle bir kişiye 2020 model Porsche Panamera GTS ile çok sayıda kişiye ise farklı markalara ait cep telefonları ve hediye paketleri de verdiği ortaya çıktı.

FATİH FARUK ÖZER KİMDİR?

Faruk Fatih Özer 2008 yılında Koineks şirketi ile kripto para borsasında giriş yaptı, 2017 yılında Thodex’i kurdu. Thodex şirketi başta Türkiye olmak üzere Myammar, Azerbaycan ve İngiltere gibi ülkelerde de faaliyet gösteriyordu. Bir dönem e-ticaret sektöründe de aktif olan Faruk Fatih Özer, ardından yazılım teknolojileriyle ilgilenmeye başladı Özer son olarak 2020 yılında Gamebridge mobil oyun platformunu kurmuştu.

Kripto para sessizliği
EKONOMİ
Kripto para sessizliği

ÖDEMELERDE DOĞRUDAN KULLANILAMAYACAK

Kripto para birimlerine ilginin yoğunlaşması ile birlikte geçtiğimiz günlerde "Ödemelerde kripto varlıkların kullanılmamasına dair" yönetmelik ile yeni bir düzenleme yapıldı.

Son günlerde yine popüler olan ve büyük sıçrama yapan kripto paralarla ilgili yapılan düzenleme ile 30 Nisan itibariyle kripto varlıkların ödemelerde doğrudan veya dolaylı şekilde kullanılamayacak, kripto varlıkların ödemelerde doğrudan veya dolaylı şekilde kullanılmasına yönelik hizmet sunulamayacak.

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Thodex'te kripto para dünyasını sarsan iddia: Faruk Fatih Özer iki milyar dolarla kaçtı!
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Thodex'te kripto para dünyasını sarsan iddia: Faruk Fatih Özer iki milyar dolarla kaçtı!

Kripto para borsalarından Thodex'te işlemlerin durdurulmasının ardından battığı yönündeki söylentiler de hızla yayılırken firmaya ilişkin yeni bir iddia ortaya atıldı. Borsanın CEO'su Faruk Fatih Özer'in yaklaşık iki milyar dolar para ile yurt dışına kaçtığı öne sürüldü. Kendisinden haber alınamayan Özer sosyal medya hesaplarını da kapatırken mağdurlar ise savcılığa suç duyurusunda bulundu. Kripto para borsası Thodex'te ortaya çıkan büyük mağduriyete ilişkin konuşan hukukçular şirketin ve şahısların hesaplarına el konulması, yatırımcılara ise dava açmaları yönünde çağrıda bulunuyor. Thodex'in kurucusu Fatih Özer'in yatırımcıları kendi borsasına çekmek için geçtiğimiz aylarda yaptığı çekilişle son model bir Porsche marka araç verdiği de ortaya çıktı.
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