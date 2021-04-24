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Vebitcoin operasyonu: 4 kişi gözaltına alındı

Kripto Para platformu Vebitcoin isimli şirket faaliyetlerini durdurdu, Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) soruşturma başlattı. Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı, şirket yöneticisi ve çalışanları olan 4 kişinin gözaltına alındığını açıkladı.

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Vebitcoin operasyonu: 4 kişi gözaltına alındı
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Muğla merkezli kripto borsa şirketi Vebitcoin, dün faaliyetlerini durdurduğunu açıkladı. Karara gerekçe olarak son dönemde sektörde yaşanan gelişmeler gösterildi, "İşlemlerimizde beklenenden çok daha fazla bir yoğunluk meydana geldi." denildi. Açıklamada şirketi çok zorlu bir sürecin beklediğine işaret edildi.

MASAK inceleme başlattı

TRT Haberin haberine göre; Açıklama üzerine Mali Suçları Araştırma Kurulu MASAK harekete geçti. Vebitcoin şirketinin Türkiye'deki banka hesaplarına bloke koydu. Hem firma hem de yöneticileri hakkında inceleme başlatıldı.

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4 kişi gözaltına alındı

MASAK'ın inceleme kararından sonra Muğla İl Emniyeti Siber Suçlarla Şube Müdürlüğü ekipleri düğmeye bastı. Şirketin CEO'sunu evinde gözaltına aldı. Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı, şirket yöneticisi ve çalışanları olan 4 kişinin gözaltına alındığını açıkladı.

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