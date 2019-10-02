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Yalova haberleri... Tarladaki otları yakan kişi alevlerin arasında kalarak öldü

Tarladaki otları yakan kişi alevlerin arasında kalarak öldü

Yalova'da tarlasındaki otları yaktıktan sonra büyüyen alevlerden kaçmaya çalışan 69 yaşındaki kişi, takıldığı dikenli tellerden kurtulamayınca hayatını kaybetti.

Haber Merkezi AA
Polis ekipleri olay yerine gelerek incelemelerde bulundu.
Polis ekipleri olay yerine gelerek incelemelerde bulundu.

Yalova'da tarlasındaki kuru otları tutuşturduktan sonra alevlerin büyümesi üzerine kaçarken dikenli tele takılan kişi hayatını kaybetti.

Elmalık köyünde yaşayan Mustafa G. (69), köy girişinde bulunan tarlasında kuruyan otları yakmak istedi.

Otları tutuşturan Mustafa G., alevler büyüyünce uzaklaşmak istedi ancak dikenli tellere takılınca bunu başaramadı.

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İhbarın ardından gelen Yalova Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri müdahale sırasında Mustafa G'nin yanmış cesedini fark etti.
  • İhbarın ardından gelen Yalova Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri müdahale sırasında Mustafa G'nin yanmış cesedini fark etti.
  • Daha sonra olay yerine jandarma ekipleri de gönderildi. Alevler itfaiye görevlileri tarafından söndürüldü.

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Alevler itfaiye görevlileri tarafından söndürüldü.

Mustafa G'nin cesedi ise Yalova Devlet Hastanesi morguna gönderildi. Yaşamını yitiren Mustafa G'nin, bir dönem Yalova Halk Eğitim Merkezi Müdürü olarak görev yaptığı öğrenildi.

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