Tarladaki otları yakan kişi alevlerin arasında kalarak öldü

Hayat

Sultanhanı Kervansarayı kültür sanat merkezi olacak

Kayseri'nin Bünyan ilçesine 1232-1236 tarihleri arasında yaptırılan Sultanhanı Kervansarayı, kültür ve sanat merkezine dönüştürülecek. Anadolu Sultanı Alaaddin Keykubat tarafından yaptırılan kervansaray, konaklama amacıyla tercih edildiği için "gözde" hanlar arasında yer alıyor. İpek Yolu üzerinde inşa edilen kervansarayın ilçe için önemine değinen Bünyan Belediye Başkanı Özkan Altun, "Sultanhanı Kervansarayı'nı da eski günlerine kavuşturmak için bir bizi proje geliştirdik" dedi.