Gündem Düzcede çıkan yangında 3 çocuk hayatını kaybetti
DÜZCE

Düzce'de çıkan yangında 3 çocuk hayatını kaybetti

Düzce Yığılca'ya bağlı Hoşafoğlu köyünde bir evde çıkan yangında 3 çocuk hayatını kaybetti.

DHA
Düzce'de çıkan yangında 3 çocuk yanak can verdi.
Düzce'de çıkan yangında 3 çocuk yanak can verdi.

Düzce'nin Yığılca İlçesine bağlı Hoşafoğlu köyünde bir evde yangın çıktı. Sabah saatlerinde meydana gelen yangında 3 çocuk yanarak hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Yangının neden çıktığı bilinmiyor.

Ayrıntılar geliyor...

/**/
PKK tüm cephelerde vurulacak

PKK tüm cephelerde vurulacak

​Sınır hattını işgal eden PKK'ya harekat için geri sayım başladı.
3 ihmal 9 cana mal oldu

3 ihmal 9 cana mal oldu

Tren kazasında ihmaller zinciri: Sinyalizasyon ekibi gözaltında.
4'ü albay 219 askere gözaltı

4'ü albay 219 askere gözaltı

​İstanbul merkezli FETÖ operasyonu başlatıldı.
1 Ocak'ta başlıyor

1 Ocak'ta başlıyor

​Siyasi partilerin ve vatandaşların dikkat etmesi gereken tarihler belli oldu.
8 şehri konuştular

8 şehri konuştular

​MHP'de olan Adana'da aday değişimi de gündemde.
Herkes ağlıyordu

Herkes ağlıyordu

​Gökbey'in pilotları ilk uçuşu anlattı.
The Independent'ıalmak istemişler

The Independent'ıalmak istemişler

​FETÖ'nün, İngiliz medya devini satın alma girişimi ortaya çıktı.
AşiretlerePKK tehdidi

AşiretlerePKK tehdidi

​PKK, Suriye kuzeyindeki aşiretleri toplayıp tehditler savuruyor.

İnsan eti yemekten bıktım

İnsan eti yemekten bıktım

​Ceset dolu torbayla gidip polise itiraf etti.

Rakiplerimiz belli oldu

Rakiplerimiz belli oldu

G.Saray ve F.Bahçe'nin muhtemel rakipleri iki takım dışında kesinleşti.
Beklenmeyen veda

Beklenmeyen veda

Beşiktaş Malmö'ye yenildi ve Avrupa'dan elendi.
Müslümanlara soykırım uygulandı

Müslümanlara soykırım uygulandı

Yasa tasarısı ABD Temsilciler Meclisi'nde kabul edildi.
Ankara'da kar tatili

Ankara'da kar tatili

Eğitime ara verildi, hamile ve engelliler de izinli.
F-16'larSincar'ı vurdu

F-16'larSincar'ı vurdu

​PKK'nın sığınak ve depoları yerle bir edildi.
Cinayetpeşini bırakmıyor

Cinayetpeşini bırakmıyor

Kaşıkçı cinayetine ilişkin ABD'den yeni hamle geldi.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

8 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.