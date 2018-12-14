Düzce'de çıkan yangında 3 çocuk hayatını kaybetti

Düzce'nin Yığılca İlçesine bağlı Hoşafoğlu köyünde bir evde yangın çıktı. Sabah saatlerinde meydana gelen yangında 3 çocuk yanarak hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.
Yangının neden çıktığı bilinmiyor.
Ayrıntılar geliyor...
Düzce'nin Yığılca İlçesine bağlı Hoşafoğlu köyünde bir evde yangın çıktı. Sabah saatlerinde meydana gelen yangında 3 çocuk yanarak hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.
Yangının neden çıktığı bilinmiyor.
Ayrıntılar geliyor...
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