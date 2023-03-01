Yardım gemileri bir bir geliyor: Dünya Türkiye için seferber oldu

Türkiye, “Asrın felaketi” olarak nitelendirilen depremin yaralarını sarmak için bütün imkanları seferber ederken, dünyanın dört bir yanında yardım kampanyaları ve yürek ısıtan bağış haberleri gelmeye devam ediyor. Bu bağışlardan birisini Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde yaşamını sürdüren İran kökenli Akbari ailesi gerçekleştirdi. Aile 11 ili etkileyen deprem bölgesindeki vatandaşlara yardım için tek birikimleri olan 110 bin TL değerindeki 2004 model aracını satışa çıkardı. Türkiye’de eğitim gören Etiyopyalılar tarafından başlatılan yardım kampanyasında depremzedeler için yaklaşık 2 milyon lira nakdi yardım toplandı. Almanya’daki genç gönüllüler depremzedeler için seferber olmaya devam ederken, ABD bandıralı yardım gemisi, Mersin Limanı’na tonlarca yardım malzemesi indirdi. Pakistan’dan Türkiye’deki depremzedelere yardım taşıyan ilk gemi de yola çıktı.

PAKİSTAN’DAN BİN TONLUK GEMİ

Türkiye’deki afetzedeler için bin ton yardım taşıyan Pakistan Deniz Kuvvetleri’ne ait ilk gemi, Karaçi’den yola çıktı. Karaçi Limanı’nda düzenlenen törene, Pakistan Denizcilik Bakanı Seyit Faysal Sabzvari, Türkiye’nin Karaçi Başkonsolosu Cemal Sangu ve yetkililer katıldı. Gemide 22 bin battaniye, bin 800 kışlık çadır ve çeşitli destek malzemeleri bulunuyor. Pakistan Deniz Kuvvetleri’ne ait geminin, 13 gün içerisinde Mersin Limanı’na ulaşması bekleniyor. Burada 2 gün kalacak olan gemi, ardından Suriye’ye hareket edecek. Bakan Sabzvari, Karaçi Limanı’nda yaptığı açıklamada, Pakistan’ın Türkiye’ye desteğe devam edeceğini vurguladı.Sabzvari, geçen sene yaşanan sel felaketinde Ankara’nın yardımlarına atıfta bulunarak, yardım sırasının İslamabad’da olduğunu söyledi. Pakistan şu ana kadar Türkiye’ye kara ve hava yolu aracılığıyla 7 bin kışlık çadır, 33 binden fazla battaniye gönderdi. Gelecek 2 hafta içerisinde de 4 bin kışlık çadırın hava yoluyla Türkiye’ye gönderilmesi planlanıyor.

ABD GEMİSİ MERSİN LİMANI’NDA

Diğer yandan uluslarası yardımlar da gelmeye devam ediyor. ABD Uluslararası Kalkınma Ajansına (USAID) ait insani yardım malzemelerini taşıyan “USS Hershel ‘Woody’ Williams” gemisi, sabah saatlerinde limana yanaştı. Gemideki 113 palete yerleştirilen yaklaşık 20 tonluk tıbbi malzeme, hijyen ürünleri, katlanabilir yatak, mutfak malzemesi, giyecek, battaniye ve oyuncak, işlemlerin ardından kamyon ve tırlara yüklenecek. Yardımlar, AFAD koordinasyonunda depremden etkilenen illere ulaştırılacak.

SIRA BİZDE

7 yıldır Türkiye’de yaşamlarını sürdüren Akbari ailesi, tek mal varlıkları olan otomobillerini depremzedelerin yaralarına merhem olmak için satılığa çıkardı. Türkiye’ye geldikleri andan itibaren Türk insanının çok sıcakkanlı, misafirperver olduklarını ve hiç yabancılık hissettirmediklerini belirten Akbari ailesi, depremin ilk anından itibaren haberleri izlediklerini ve çok etkilenip üzüldüklerini, yardım için ne yapabiliriz diye düşündüklerini, bu sebeple de aracını satmaya karar verdiklerini belirtti. İnsanlara yardım edebilmenin en büyük mutluluk olduğunu, Türk insanın yardımları karşısında yardım sırasının kendilerinde olduğunu belirten aile fertlerinden Mona Akbari, “Türkiye’ye geldiğimizde, ehliyet aldım, sonra arabayı aldım. Ama şimdi onu satıyorum çünkü başkaları da mutlu olsun, Türk vatandaşlarımız mutlu olsun” dedi.

ETİYOPYALILARDAN ANLAMLI DESTEK

Türkiye’de eğitim gören Etiyopyalılar da zor zamanda yardıma koşmaktan geri kalmadı. Etiyopyalı Türkiye mezunlar derneği tarafından başlatılan yardım kampanyasında depremzedeler için yaklaşık 2 milyon lira nakdi yardım toplandı. Ekonomik sıkıntılar ve iç savaş gibi sorunlarla mücadele eden Etiyopyalılar, 5 milyon Etiyopya Birri (yaklaşık 2 milyon lira) bağış topladı. Dernek üyeleri, toplanan nakdi yardımı sembolik çeklerle TİKA ofisine teslim etti. Yardım parası büyükelçilik tarafından oluşturulan banka hesabına yatırıldı.

ALMANYA’DA GENÇLER DURMADAN ÇALIŞIYOR

Almanya’nın Münih kentinde de genç gönüllüler depremzedeler için yardım kampanyalarını sürdürüyor. Türkgücü Münih futbol kulübünün desteğiyle Taufkirchen bölgesinde ücretsiz depo kiralayan gönüllüler, gelen yardımları paketliyor, çoğunlukla kara yoluyla olmak üzere Türkiye’ye ulaştırıyor. Gönüllülerden Merve Yahşi Önemli, depremin ilk gününden itibaren yaklaşık 120 gönüllünün çalıştığını, depremin yaralarını birlikte sarmak için ellerinden geleni yapmaya devam edeceklerini vurguladı.

Dünya, Türkiye için harekete geçiyor

Dünya, yaşanan her felakette yardıma koşan Türkiye’ye vefa borcunu ödemek için harekete geçiyor. Martın ikinci yarısında Birleşmiş Milletler (BM), Avrupa Birliği (AB) ve uluslararası finansal kurumlar bir araya gelerek Türkiye’deki yaraların sarılması için destek verecek. Brüksel’de gerçekleştirilmesi planlanan konferansta depremden etkilenenler için küresel çapta fonları harekete geçecek. Geçen mayıs ayında Varşova’da düzenlenen uluslararası donörler konferansında Ukrayna’ya 6.5 milyar dolarlık ek insani yardım taahhüdünde

bulunulmuştu.

Bilim insanları şokta

Türkiye dünya tarihinde eşine az rastlanan felaketlerden birinin yaralarını sarmak için çabalarken, bilim insanları yaşanan depremlerle ilgili dikkat çeken bir çalışma yayınladı. New York Times gazetesinin derlediği uzman görüşlerinde, depremin olağandışı olduğu vurgulandı. Daha önce bu tarz depremlere çok rastlanmadığını kaydeden ABD Jeoloji Araştırmaları’nda danışmanı Ross Stein, “Türkiye’deki depremlerden çok büyük miktarda bilgi edineceğimiz konusunda şüphe yok” dedi. Scripps Oşinografi Enstitüsü’nde artçı şokları inceleyen araştırmacı Debi Kilb, ilk depremden hemen sonra meydana gelen 7.5’lik depremin eşine çok az rastlanan bir durum olduğunu söyledi.



