Yargıtay Cihat Yaycı hakkında 'ihaleye fesat' kapsamında açılan davada kovuşturmaya yer olmadığına hükmetti

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Kurmay Başkanlığı görevinden alınıp Genelkurmay Başkanlığı emrine verilen ve 18 Mayıs 2020'de istifa eden Tümamiral Cihat Yaycı, hakkında “ihaleye fesat” kapsamında açılan davada kararını verdi.

Kararda, “… Şüpheli Cihat Yaycı'nın ihaleye ve edimin ifasına fesat karıştırdığına… Görevi kötüye kullandığına dair hakkında kamu davası açılması için yeterli delil elde edilemediği anlaşıldığından… Kamu adına kovuşturmaya yer olmadığına karar verildi…” denildi.

"BENİM 40 YILLIK ÜNİFORMAMI KİM VERECEK?"

Kararın ardından açıklamada bulunan Yaycı, "İşte Allah büyük ve Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı hakkımda yürütülen soruşturmaya yönelik hukukçuların ‘akademik bir ders niteliğinde' şeklinde tanımladığı ve takdir ettiği bir karar ile hakkımda kovuşturmaya yer olmadığı kararı vermiştir" dedi. Yaycı, "Peki benim 40 yıllık üniformamı kim verecek?" diye sordu.

"FETÖ MENSUPLARINA KARŞI MÜCADELEMİ BUGÜNE DEK SÜRDÜRDÜM"

Yaycı açıklamasının devamında şu ifadeleri kullandı:

"Görev yaptığım tüm kademelerde gerektiğinde Türk Milletinin hak ve menfaatlerini korumak üzere en üst seviyede verilecek görevlere en üst seviyede ve her an hazır olmaya özen gösterdim. Yetkim dahilinde Türk Milletinin her bir kuruşunun tasarrufunu prensip edindim.

FETÖ’nün 15 Temmuz 2016’da gerçekleştirmeye çalıştığı hain darbe girişiminden çok önce resmi kurum ve makamların irade ve bilgisi çerçevesinde başlayan Fethullahçı Terör Örgütü mensuplarına karşı mücadelemi de bugüne dek sürdürdüm. Bu konuda başarılı olduğumu da Allaha çok şükür ki o gün hainlerin yaşadıkları sevinçten ve bugün devam eden hakaret, tehdit ve iftiralarından daha iyi anlıyorum.

Aynı şekilde yazdığım kitaplar ve ortaya koyduğum hukuki mesnetlere dayalı fikirlerimle Türkiye’nin deniz hak ve menfaatlerini korumaya çalışmıştım. Bunda da başarılı olduğumu o gün Türkiye düşmanlarının yaşadıkları sevinçten daha iyi anlıyorum"

"BU MÜFTERİLER DURMAYACAK"

Yaşadığı sürece isyan eden Yaycı şöyle devam etti:

"Başarılarla dolu mesleki kariyerimin bedelini kim ödeyecek? Haysiyet ve onurumu kim tazmin edecek? İçim yanıyor, kavruluyor, hakkımı helal etmiyorum ve Allah'a havale ediyorum. Ama bu müfteriler durmayacak ve yeni komplo, kumpas ve iftira kampanyaları yapacaklardır" ifadelerini kullandı.

FİRARİ FETÖ'CÜLER HEDEF ALMIŞTI

Firari FETÖ'cüler Adem Yavuz Arslan ve Emre Uslu, sosyal medya hesaplarından Tümamiral Cihat Yaycı'yı hedef almıştı. Yaycı, "Mavi vatan ve Cihat Yaycı’nın Türkiye’ye kaybettirdikleri" başlıklı bir videoyla karalayıcı iftira ve hakaret içerikli paylaşımlarda bulunduğu iddiasıyla FETÖ firarisi Adem Yavuz Arslan hakkında şikâyette bulunmuştu.

