Cihat Yaycı'dan çarpıcı iddia: Öldüğümde açıklarım mektup olarak bıraktım

Albayrak Grubu CEO'su Prof. Dr. Ömer Bolat TVNET canlı yayınında hain darbe girişimini anlattı

Albayrak Grubu CEO'su Prof. Dr. Ömer Bolat, 15 Temmuz hain darbe girişiminin 6'ncı yıl dönümünde TVNET canlı yayınında açıklamalarda bulundu.



FETÖ elebaşının, tarihte aklı başında hiçbir Müslümanın yapmayacağı ve tarih boyunca Haçlılarla Müslümanların savaştığı bilindiği halde Haçlılara övgüler düzmekten geri durmadığının altını çizen Bolat, 'Türkiye'de çok kötü bit gelenek var maalesef. Muhalefet partileri iktidara gelemedikleri zaman hükümete yönelik bir darbe yapıldığında hemen darbecilerle iş tutmaya başlıyorlar. 15 Temmuz'da da önce bir 1 hafta-15 gün sanki darbeye karşıymış gibi demeç verdikten sonra, 'kontrollü darbe, oyundu, tiyatroydu.' gibi FETÖ'nün ifadelerini seslendirdiler. Net bir şekilde.' diye konuştu.