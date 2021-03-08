Gündem Yarım saatte değişen hava şartları 11 askeri hayattan kopardı
BİTLİS

Yarım saatte değişen hava şartları 11 askeri hayattan kopardı

Yarım saatte değişen hava şartları 11 askeri hayattan kopardı

Bitlis’in Tatvan ilçesinde meydana gelen helikopter kazasının hava şartları nedeni ile meydana geldiğini söyleyen Bitlis Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay, daha önce bu denli bir olayın yaşanmadığını vurguladı.

Haber Merkezi İHA
Bitlis'te yaşanan kazada 11 askerimiz şehit oldu
Bitlis'te yaşanan kazada 11 askerimiz şehit oldu

Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü’nün ev sahipliğinde düzenlenen Yerel Yönetimler toplantısına katılan Bitlis Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay, 11 askerin şehit düştüğü helikopter kazası hakkında açıklama yaptı. Tanğlay, Bitlis’in Tatvan ilçesinde meydana gelen helikopter kazasının hava şartları nedeni ile meydana geldiğini, hava şartlarının yarım saatlik zaman diliminde bir anda gerçekleştiğini dile getirdi. Tanğlay şöyle konuştu:

  • “Bunu üzülerek anlatıyoruz. İçimiz yandı. Bingöl’den kalkıp Bitlis Tatvan ilçemize hareket eden bir helikopterimiz düştü ve orada 11 tane şehidimiz oldu. Bunlardan biri de Korgenaralimizdi. Osman paşamızdı. Sevdiğimiz bir paşamızdı. Hava şartları çok kötüydü. Çok aşırı bir sis vardı, rüzgar vardı. Bu kaza aslında hava şartlarından oluştu. Türkiye’nin başı sağ olsun. Üzüntümüz çok ve acı bir olaydı. Beklemediğimiz bir hadise idi. Bütün vatan evlatlarını Allah korusun diyoruz. Şehitlerimize de Allah’tan rahmet diliyoruz”

Acı Haber: Bitlis'te askeri helikopter düştü: 9 şehit
ÖZGÜN
Acı Haber: Bitlis'te askeri helikopter düştü: 9 şehit

“Bingöl’den helikopter kalktığında hava şartlarında sorun yoktu”

Hava şartları nedeni ile Bitlis’te daha önce herhangi bir kazanın yaşanmadığını belirten Başkan Tanğlay, "Daha önce Bitlis’te böyle bir olay yaşamadık. Helikopter Bingöl’den kalktığı zaman hava şartlarında öyle bir sıkıntı yoktu. Yani bir anda oluşan yarım saat bir saatlik zaman diliminde oluşan bir hava şartıydı. Orada da pilot inmek istemiş aslında. İnmek istediği zamanda hava şartlarından dolayı, o sisten dolayı hemen Bitlis’in benekli köyüne yakın bir alanda yere çarpmış ve bu nedenden olayı şehitlerimiz oluştu” diye konuştu.

Bingöl'den kalkan askeri helikopter düştü: 11 askerimiz şehit
GÜNDEM
Bingöl'den kalkan askeri helikopter düştü: 11 askerimiz şehit

Vatan size minnettar: Türkiye, Bitlis şehitlerine ağlıyor
FOTOĞRAF 12
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Bitlis'te düşen helikopterde bulunan kahramanların şehadet haberi evlerine ulaştı. Şehit yakınlarıyla birlikte, 83 milyonun yüreğine ateş düştü.
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Ast. Kd. Üst Çavuş Ömer Umulu. Kayseri, Pınarbaşı İlçesi Uzunpınar Mahallesi nüfusuna kayıtlı 1988 doğumlu.
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Ast. Kd. Başçavuş Mehmet Demir. Kahramanmaraşlı, evli ve 3 çocuk babasıydı.
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Astsubay Kıdemli Çavuş Nazmi Yılmaz. Kahramanmaraşlı şehidin bir yıl önce evlendiği ve bir çocuğu olduğu öğrenildi.
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Astsubay Kıdemli Çavuş Şükrü Karadirek. Şehidin Afyonkarahisar'daki evine ve evinin bulunduğu sokağa Türk bayrakları asıldı. Karadirek'in evli ve 5 aylık oğlu olduğu, bir hafta önce de ailesini ziyaret ettiği öğrenildi.
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Kara Pilot Yüzbaşı Gökhan Uysal. Şehidin evli ve biri 40 günlük 2 çocuk babası olduğu öğrenildi.
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Korgeneral Osman Erbaş. Cuntacılarla büyük mücadele vermiş, FETÖ'cü hain için vur emri çıkarmıştı. 2016 yılında katıldığı şehit cenazesinde, Türk askeri hiçbir zaman vatandaşını öldürmez. Onlar Türk askeri değil katil sözleri ile darbecilere tepki göstermişti. SİHA üretimine destek verdi.
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Kurmay Albay Şentürk Aydınyer. Kars nüfusuna kayıtlı olan ve 20 senedir Ankara’da yaşayan Aydınyer’in 20 ve 16 yaşlarında iki kızının olduğu öğrenildi.
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Pilot Yüzbaşı Tayfun Kureş. Şehidin Trabzon’un Of ilçesi nüfusuna kayıtlı olduğu öğrenildi. Evli ve 1 erkek çocuk babası olan Kureş'in acı haberi memleketi Trabzon'u hüzne boğdu.
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Piyade Uzman Çavuş Hakan Gül. Evli olan Gül’ün acı haberi, memleketi Amasya'nın merkeze bağlı Doğantepe köyündeki ailesinin evine ateş gibi düştü. Şehidin cenazesinin Amasya'da toprağa verileceği belirtildi.
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Uzman Çavuş Tolga Demirci. Kayseri, Pınarbaşı İlçesi Uzunpınar Mahallesi nüfusuna kayıtlı 1988 doğumlu.
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Yüzbaşı Salih Sarıoğlu.Şehidin Samsun'un Bafra ilçesi nüfusuna kayıtlı olduğu öğrenildi. Evli olan Sarıoğlu'nun cenazesinin Ankara'da toprağa verileceği belirtildi.
Vatan size minnettar: Türkiye, Bitlis şehitlerine ağlıyor
Türkiye, Bitlis'ten gelen kara haberle acıya boğuldu. Elazığ 8. Kolordu Komutanı Korgeneral Osman Erbaş ve beraberindeki 12 askeri taşıyan helikopter kalkıştan yarım saat sonra düştü. Erbaş ve 11 askerimiz şehit olurken 2 asker yaralandı. Kahraman askerler yoğun kar yağışı ve sise rağmen birlikleri denetlemek için havalanmıştı. Bingöl'den 13.55'te kalkan Cougar tipi helikopterle saat 14.25'te irtibat kesildi. Helikopter kötü hava koşulları nedeniyle Şentepe'de 2 bin 200 metre rakımdayken düştü. Pilotun son anda fark ettiği bir tepeye çarpmamak için manevra yaparken kontrolü kaybettiği tahmin ediliyor.


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