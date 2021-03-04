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BİTLİS

Bingöl'den kalkan askeri helikopter düştü: 11 askerimiz şehit

Milli Savunma Bakanlığı, Bingöl'den kalkan askeri helikopterin kaza kırıma uğradığını, 11 askerimizin şehit olduğunu, 2 askerimizin ise yaralandığını bildirdi. Bakanlıktan yapılan açıklamada helikopterin kaza kırımına uğraması sonucu düştüğü bildirildi. Düşen helikopterde Elazığ 8. Kolordu Komutanı Korgeneral Osman Erbaş da şehit oldu.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Kırıma uğrayan helikopter.
Kırıma uğrayan helikopter.

Milli Savunma Bakanlığı Bingöl'den Tatvan'a gitmek üzere olan Kara Kuvvetleri Komutanlığı'na ait Cougar tipi helikopter ile 14.25'te irtibatın kesildiğini ve arama kurtarma çalışmaları sonucu kırıma uğradığının tespit edildiğini açıkladı.

Tatvan’da askeri helikopter düştü: 11 şehidimiz var
OYNAT 00:52
Tatvan’da askeri helikopter düştü: 11 şehidimiz var
Milli Savunma Bakanlığı, Tatvan'daki helikopter kazasında yaralanan bir askerin daha şehit olduğunu bildirdi. Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, 'Tatvan'da kaza kırıma uğrayan helikopterdeki silah arkadaşlarımızdan biri daha kurtarılamayarak şehit olmuştur. Şehit sayımız 11'e yükselmiştir' ifadeleri kullanıldı.

11 askerimiz şehit 2 askerimiz yaralı

Elim kaza sonucu helikopterde bulunan 11 askerimizin şehit olduğu, 2 askerimizin ise yaralandığı ifade edildi.

Kazada, 8. Kolordu Komutanı Korgeneral Osman Erbaş da şehit oldu.

AA

Bakanlıktan yapılan açıklamanın tamamı şöyle:

Bingöl'den Tatvan'a gitmek üzere bugün saat 13.55’te kalkış yapan Kara Kuvvetleri Komutanlığımıza ait Cougar tipi bir helikopter ile saat 14.25’te irtibat kesilmiştir.

Bölgede İHA, CN-235 uçağı ve bir helikopter ile arama çalışmalarına derhal başlanmıştır.

Arama çalışmaları sonucunda helikopterin kaza kırıma uğradığı tespit edilmiştir.

Söz konusu elim kaza neticesinde; helikopterde bulunan kahraman silah arkadaşlarımızdan 10’unun şehit olduğu, 3 kahraman silah arkadaşımızın ise yaralandığı belirlenmiştir.

Yaralı personelimizin hastaneye sevk edilmelerine yönelik çalışmalar devam etmektedir.

Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu elim olayda şehit olan kahraman silah arkadaşlarımıza Allah’tan rahmet, değerli ailelerine, yakınlarına, Türk Silahlı Kuvvetleri ile Asil milletimize başsağlığı ve sabır, yaralı personelimize acil şifalar diliyoruz.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Kazada 8. Kolordu Komutanı Korgeneral Osman Erbaş şehit oldu

Helikopterde bulunan 11 askeri personel şehit oldu, 2’si ise yaralandı. Şehit olanlardan birinin Elazığ 8. Kolordu Komutanı Korgeneral Osman Erbaş olduğu öğrenildi. Korgeneral Erbaş, yaklaşık 5 yıldır 8. Kolordu Komutanlığını yürütüyordu.

Türkiye'nin kahraman komutanı: Korgeneral Osman Erbaş
FOTOĞRAF 9
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Yozgat’ın Yerköy ilçesi Saray köyü nüfusuna kayıtlı olan 8. Kolordu Komutanı Korgeneral Osman Erbaş ilk ve ortaokulu memleketinde tamamladı.
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Erbaş askeri okuldan başarı ile mezun olduktan sonra Türkiye'nin farklı bölgelerinde görev yaptı.
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Korgeneral Erbaş, yaklaşık 5 yıldır Elazığ 8. Kolordu Komutanlığı'nı yürütüyordu.
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Erbaş, bir sonraki YAŞ Toplantısı'nda Orgeneralliğe terfi etmeyi bekliyordu.
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Korgeneral Erbaş, 15 Temmuz'da FETÖ'cülerin darbe girişimi sırasında darbecilere karşı gelerek Adana'da İncirlik Üssü'nün darbeye dahil edilmemesinde önemli bir rol oynamıştı.
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Darbe girişimi nedeniyle tutuklanan FETÖ'cü üs komutanı Bekir Ercan Van'ın sözleri de bunun adeta bunun bir deliliydi... Darbeci Van'ın, Korgeneral Erbaş'a, Biz sizi gözaltına almaya geliyorduk, siz bizi aldınız dediği öğrenildi.
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Bitlis Tatvan'da askeri helikopterin düşmesi sonucu şehit olan 8. Kolordu Komutanı Korgeneral Osman Erbaş 5 yıldır Elazığ'daydı.
Title
Bitlis Tatvan'da askeri helikopterin düşmesi sonucu şehit olan 8. Kolordu Komutanı Korgeneral Osman Erbaş 5 yıldır Elazığ'daydı.
Title
Bitlis Tatvan'da askeri helikopterin düşmesi sonucu şehit olan 8. Kolordu Komutanı Korgeneral Osman Erbaş 5 yıldır Elazığ'daydı.
Türkiye'nin kahraman komutanı: Korgeneral Osman Erbaş
Tatvan'daki helikopter kazasında şehit olan 8. Kolordu Komutanı Korgeneral Osman Erbaş, ardında başarılarla dolu bir kahramanlık hikayesi bıraktı.


Cumhurbaşkanı Erdoğan, helikopter kazasında şehit olan askerlere Allah'tan rahmet diledi

Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre; Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bingöl'den Tatvan'a gitmek üzere kalkan askeri helikopterin kaza kırıma uğraması sonucu 11 askerin şehit olduğu, 2 askerin de yaralandığı olayla ilgili Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan bilgi aldı. Kazanın duyulduğu ilk andan itibaren arama- kurtarma çalışmalarını yakından takip eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, şehitlere Allah'tan rahmet, ailelerine ve Türk Silahlı Kuvvetleri'ne başsağlığı diledi, yaralı askerlere şifa temennisinde bulundu


Bitlis'te askeri helikopter düştü: 11 şehidimiz var
FOTOĞRAF 17
Title
Milli Savunma Bakanlığı Bingöl'den Tatvan'a gitmek üzere olan Kara Kuvvetleri Komutanlığı'na ait Cougar tipi helikopter ile 14.25'te irtibatın kesildiğini ve arama kurtarma çalışmaları sonucu kırıma uğradığının tespit edildiğini açıkladı.
Title
Kaza sonucu helikopterde bulunan 11 askerimizin şehit olduğu, 2 askerimizin ise yaralandığı ifade edildi.
Title
Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklama şöyle: Bingöl'den Tatvan'a gitmek üzere bugün saat 13.55’te kalkış yapan Kara Kuvvetleri Komutanlığımıza ait Cougar tipi bir helikopter ile saat 14.25’te irtibat kesilmiştir.
Title
Bölgede İHA, CN-235 uçağı ve bir helikopter ile arama çalışmalarına derhal başlanmıştır.
Title
Arama çalışmaları sonucunda helikopterin kaza kırıma uğradığı tespit edilmiştir.
Title
Söz konusu elim kaza neticesinde; helikopterde bulunan kahraman silah arkadaşlarımızdan 11’inin şehit olduğu, 2 kahraman silah arkadaşımızın ise yaralandığı belirlenmiştir.
Title
Yaralı personelimizin hastaneye sevk edilmelerine yönelik çalışmalar devam etmektedir.
Title
Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu elim olayda şehit olan kahraman silah arkadaşlarımıza Allah’tan rahmet, değerli ailelerine, yakınlarına, Türk Silahlı Kuvvetleri ile Asil milletimize başsağlığı ve sabır, yaralı personelimize acil şifalar diliyoruz.
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Bitlis'te askeri helikopter düştü: 11 şehidimiz var
Milli Savunma Bakanlığı, Bingöl'den kalkan askeri helikopterin kaza kırıma uğradığını, 11 askerimizin şehit olduğunu, 2 askerimizin ise yaralandığını bildirdi.

Kırıma uğrayan helikopterin ilk görüntüsü
GÜNDEM
Kırıma uğrayan helikopterin ilk görüntüsü

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Hulusi Akar ve Süleyman Soylu kaza bölgesine gitti
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Hulusi Akar ve Süleyman Soylu kaza bölgesine gitti

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Bitlis'te yaralı askerlere yardım eden vatandaş konuştu: Karları ellerimle kazarak çıkardım
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Bitlis'te yaralı askerlere yardım eden vatandaş konuştu: Karları ellerimle kazarak çıkardım
Bitlis'in Tatvan İlçesi'nde askeri helikopterin düştüğü olayın tanığı Çekmece köyü sakini Davut Bikeç yaralı askerleri nasıl kurtardığını anlattı. Bikeç, 'Karları ellerimle kazıp bir askeri çıkardım, sonra öbür askere yöneldim ceketimi çıkarıp üstüme attım' dedi.
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan helikopter kaza açıklaması: Ailelere ve TSK'ya başsağlığı diledi

Cumhurbaşkanı Erdoğan 11 askerimiziz şehit olduğu, 2 askerimizin de yaralandığı olayla ilgili Milli Savunma Bakanı Akar'dan bilgi aldı. Kazanın duyulduğu ilk andan itibaren arama kurtarma çalışmalarını yakından takip eden Erdoğan, şehitlere rahmet, ailelere ve TSK'ya başsağlığı diledi. Erdoğan, Korgeneral Osman Erbaş'ın oğlu Yiğitalp Erbaş ile telefonda görüşerek taziyelerini iletti.

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