Bingöl'den kalkan askeri helikopter düştü: 11 askerimiz şehit

Milli Savunma Bakanlığı Bingöl'den Tatvan'a gitmek üzere olan Kara Kuvvetleri Komutanlığı'na ait Cougar tipi helikopter ile 14.25'te irtibatın kesildiğini ve arama kurtarma çalışmaları sonucu kırıma uğradığının tespit edildiğini açıkladı.

11 askerimiz şehit 2 askerimiz yaralı

Elim kaza sonucu helikopterde bulunan 11 askerimizin şehit olduğu, 2 askerimizin ise yaralandığı ifade edildi.

Kazada, 8. Kolordu Komutanı Korgeneral Osman Erbaş da şehit oldu.

AA

Bakanlıktan yapılan açıklamanın tamamı şöyle:

Bingöl'den Tatvan'a gitmek üzere bugün saat 13.55’te kalkış yapan Kara Kuvvetleri Komutanlığımıza ait Cougar tipi bir helikopter ile saat 14.25’te irtibat kesilmiştir.

Bölgede İHA, CN-235 uçağı ve bir helikopter ile arama çalışmalarına derhal başlanmıştır.

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Arama çalışmaları sonucunda helikopterin kaza kırıma uğradığı tespit edilmiştir.

Söz konusu elim kaza neticesinde; helikopterde bulunan kahraman silah arkadaşlarımızdan 10’unun şehit olduğu, 3 kahraman silah arkadaşımızın ise yaralandığı belirlenmiştir.

Yaralı personelimizin hastaneye sevk edilmelerine yönelik çalışmalar devam etmektedir.

Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu elim olayda şehit olan kahraman silah arkadaşlarımıza Allah’tan rahmet, değerli ailelerine, yakınlarına, Türk Silahlı Kuvvetleri ile Asil milletimize başsağlığı ve sabır, yaralı personelimize acil şifalar diliyoruz.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

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Kazada 8. Kolordu Komutanı Korgeneral Osman Erbaş şehit oldu

Helikopterde bulunan 11 askeri personel şehit oldu, 2’si ise yaralandı. Şehit olanlardan birinin Elazığ 8. Kolordu Komutanı Korgeneral Osman Erbaş olduğu öğrenildi. Korgeneral Erbaş, yaklaşık 5 yıldır 8. Kolordu Komutanlığını yürütüyordu.

FOTOĞRAF 9 Yozgat’ın Yerköy ilçesi Saray köyü nüfusuna kayıtlı olan 8. Kolordu Komutanı Korgeneral Osman Erbaş ilk ve ortaokulu memleketinde tamamladı. Erbaş askeri okuldan başarı ile mezun olduktan sonra Türkiye'nin farklı bölgelerinde görev yaptı. Korgeneral Erbaş, yaklaşık 5 yıldır Elazığ 8. Kolordu Komutanlığı'nı yürütüyordu. Erbaş, bir sonraki YAŞ Toplantısı'nda Orgeneralliğe terfi etmeyi bekliyordu. Korgeneral Erbaş, 15 Temmuz'da FETÖ'cülerin darbe girişimi sırasında darbecilere karşı gelerek Adana'da İncirlik Üssü'nün darbeye dahil edilmemesinde önemli bir rol oynamıştı. Darbe girişimi nedeniyle tutuklanan FETÖ'cü üs komutanı Bekir Ercan Van'ın sözleri de bunun adeta bunun bir deliliydi... Darbeci Van'ın, Korgeneral Erbaş'a, Biz sizi gözaltına almaya geliyorduk, siz bizi aldınız dediği öğrenildi. Bitlis Tatvan'da askeri helikopterin düşmesi sonucu şehit olan 8. Kolordu Komutanı Korgeneral Osman Erbaş 5 yıldır Elazığ'daydı. Bitlis Tatvan'da askeri helikopterin düşmesi sonucu şehit olan 8. Kolordu Komutanı Korgeneral Osman Erbaş 5 yıldır Elazığ'daydı. Bitlis Tatvan'da askeri helikopterin düşmesi sonucu şehit olan 8. Kolordu Komutanı Korgeneral Osman Erbaş 5 yıldır Elazığ'daydı. Türkiye'nin kahraman komutanı: Korgeneral Osman Erbaş Tatvan'daki helikopter kazasında şehit olan 8. Kolordu Komutanı Korgeneral Osman Erbaş, ardında başarılarla dolu bir kahramanlık hikayesi bıraktı.



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Cumhurbaşkanı Erdoğan, helikopter kazasında şehit olan askerlere Allah'tan rahmet diledi

Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre; Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bingöl'den Tatvan'a gitmek üzere kalkan askeri helikopterin kaza kırıma uğraması sonucu 11 askerin şehit olduğu, 2 askerin de yaralandığı olayla ilgili Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan bilgi aldı. Kazanın duyulduğu ilk andan itibaren arama- kurtarma çalışmalarını yakından takip eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, şehitlere Allah'tan rahmet, ailelerine ve Türk Silahlı Kuvvetleri'ne başsağlığı diledi, yaralı askerlere şifa temennisinde bulundu

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FOTOĞRAF 17 Milli Savunma Bakanlığı Bingöl'den Tatvan'a gitmek üzere olan Kara Kuvvetleri Komutanlığı'na ait Cougar tipi helikopter ile 14.25'te irtibatın kesildiğini ve arama kurtarma çalışmaları sonucu kırıma uğradığının tespit edildiğini açıkladı. Kaza sonucu helikopterde bulunan 11 askerimizin şehit olduğu, 2 askerimizin ise yaralandığı ifade edildi. Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklama şöyle: Bingöl'den Tatvan'a gitmek üzere bugün saat 13.55’te kalkış yapan Kara Kuvvetleri Komutanlığımıza ait Cougar tipi bir helikopter ile saat 14.25’te irtibat kesilmiştir. Bölgede İHA, CN-235 uçağı ve bir helikopter ile arama çalışmalarına derhal başlanmıştır. Arama çalışmaları sonucunda helikopterin kaza kırıma uğradığı tespit edilmiştir. Söz konusu elim kaza neticesinde; helikopterde bulunan kahraman silah arkadaşlarımızdan 11’inin şehit olduğu, 2 kahraman silah arkadaşımızın ise yaralandığı belirlenmiştir. Yaralı personelimizin hastaneye sevk edilmelerine yönelik çalışmalar devam etmektedir. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu elim olayda şehit olan kahraman silah arkadaşlarımıza Allah’tan rahmet, değerli ailelerine, yakınlarına, Türk Silahlı Kuvvetleri ile Asil milletimize başsağlığı ve sabır, yaralı personelimize acil şifalar diliyoruz. Bitlis'te askeri helikopter düştü: 11 şehidimiz var Milli Savunma Bakanlığı, Bingöl'den kalkan askeri helikopterin kaza kırıma uğradığını, 11 askerimizin şehit olduğunu, 2 askerimizin ise yaralandığını bildirdi.

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GÜNDEM Kırıma uğrayan helikopterin ilk görüntüsü

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