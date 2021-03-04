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Bitlis'te askeri helikopter neden düştü, kaza nasıl oldu: Kaç şehit var, kimler şehit oldu?

Acı Haber: Bitlis'te askeri helikopter düştü: 9 şehit

Son dakika... Bitlis'te askeri helikopter düştü ve 9 askerimiz şehit düştü. Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Bingöl'den Tatvan'a gitmek üzere bugün saat 13.55'te kalkış yapan Kara Kuvvetleri Komutanlığına ait Cougar tipi helikopter ile saat 14.25'te irtibat kesildiği belirtildi. Açıklamada, "Bölgede İHA, CN- 235 uçağı ve bir helikopter ile arama çalışmalarına derhal başlanmıştır. Bitlis'te ne oldu? Bitlis'teki helikopter nasıl düştü, kaza nasıl oldu? Kimler şehit oldu? İşte son dakika gelişmeleri.

Haber Merkezi AA
Bitlis'te askeri uçak düştü.
Bitlis'te askeri uçak düştü.

Son dakika... Bitlis'te askeri helikopter düştü. Milli Savunma Bakanlığı Bingöl'den kalkan askeri helikopterin kaza kırıma uğradığını, 9 personelin şehit olduğunu, 4 personelin yaralandığını bildirdi. Peki, Bitlis'te ne oldu? Bitlis'teki askeri helikopter nasıl düştü, helikopter kazası nasıl oldu? İşte son dakika gelişmeleri.

SON DAKİKA... BİTLİS'TE NE OLDU?

MSB: Bingöl'den Tatvan'a gitmek üzere bugün saat 13.55’te kalkış yapan Kara Kuvvetleri Komutanlığımıza ait Cougar tipi bir helikopter ile saat 14.25’te irtibat kesilmiştir. Arama çalışmaları sonucunda helikopterin kaza kırıma uğradığı tespit edilmiştir. Söz konusu elim kaza neticesinde; helikopterde bulunan kahraman silah arkadaşlarımızdan 9’unun şehit olduğu, 4 kahraman silah arkadaşımızın ise yaralandığı belirlenmiştir.

AA

BİTLİS'TE ASKERİ HELİKOPTER NASIL DÜŞTÜ?

MİLLİ Savunma Bakanlığı'nca, Bingöl'den Tatvan ilçesine gitmek üzere kalkan askeri helikopterin kaza kırıma uğraması sonucu 9 askerin şehit olduğu, 4 askerin de yaralandığı açıklandı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Bingöl'den Tatvan'a gitmek üzere bugün saat 13.55'te kalkış yapan Kara Kuvvetleri Komutanlığına ait Cougar tipi helikopter ile saat 14.25'te irtibat kesildiği belirtildi. Açıklamada, "Bölgede İHA, CN- 235 uçağı ve bir helikopter ile arama çalışmalarına derhal başlanmıştır. Arama çalışmaları sonucunda helikopterin kaza kırıma uğradığı tespit edilmiştir. Söz konusu elim kaza neticesinde; helikopterde bulunan kahraman silah arkadaşlarımızdan 9'unun şehit olduğu, 4 kahraman silah arkadaşımızın ise yaralandığı belirlenmiştir" denildi.

Helikopterin kırıma uğraması ne demek
GÜNDEM
Helikopterin kırıma uğraması ne demek

Yaralı personelin hastaneye sevk edilmelerine yönelik çalışmaların devam ettiği bildirilerek, "Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu elim olayda şehit olan kahraman silah arkadaşlarımıza Allah’tan rahmet, değerli ailelerine, yakınlarına, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır, yaralı personelimize acil şifalar diliyoruz" ifadeleri kullanıldı.

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