Yaşasın okulumuz: 19 milyon öğrenci ders başı yaptı

İlk ve ortaöğretim kurumlarındaki yaklaşık 19 milyon öğrenci ve 1,2 milyon öğretmen için yaz tatili sonrası 2022/2023 Eğitim-Öğretim Yılı dün başladı. Yeniden sınıfları dolduran öğrenciler hem arkadaşlarıyla hem öğretmenleriyle hasret giderdi. Milli Eğitim Bakanlığınca hazırlanan ücretsiz yardımcı kaynaklar, bu yıl ilk kez ders kitaplarıyla birlikte okul sıralarında öğrenciler için hazır oldu.

YENİ ARKADAŞLAR EDİNECEĞİM

Yeni dönem heyecanının yaşandığı adreslerden biri de Ankara’daki Bahçelievler Nebahat Keskin İlkokulu oldu. Okula yeni başlayan birinci sınıf öğrencisi Mine Yücel, “Birazcık korkuyorum, aynı zamanda heyecanlıyım. Yeni arkadaşlar edineceğim. Teneffüslerde oyun oynayacağım. Ödevlerimi yapacağım, öğretmenimi hiç üzmeyeceğim” dedi.

Bu sene üçüncü sınıfa başlayan Yasin Yücel ise “Okul kıyafetlerimi giymeyi bile özledim. Okulların açılmasını sabırsızlıkla bekledim. Dün gece heyecandan uyuyamadım” ifadelerini kullandı.

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İkinci sınıfa başlayan Mert Karaduman, “Yeni okul eşyaları aldım. Onları kullanmak istiyorum. Yeni kitaplarım olacak. Akşam hepsini kaplayacağım. Artık arkadaşlarım ve öğretmenimle vakit geçirebileceğim için çok mutluyum” ifadelerini kullandı.

İLK TATİL 14 KASIM’DA

Okul öncesi ve ilkokul birinci sınıfa başlayan öğrenciler, 5-9 Eylül’de uyum eğitimi almıştı. Bu yıl ortaokul ve liseye başlayacak öğrencilerin uyum eğitimi süreci ise bugün başladı ve 16 Eylül’e kadar sürecek. Ayrıca, eğitim ailesine bu yıl, 1 Eylül’de atanan 20 bin öğretmen daha katıldı. 2022/2023 Eğitim-Öğretim yılı ilk ara tatili 14-18 Kasım 2022’de. Öğrenciler için 23 Ocak-3 Şubat 2023’te yarıyıl tatili, 17-20 Nisan 2023’te ise ikinci ara tatil dönemi olacak. Eğitim öğretim dönemi, 16 Haziran 2023’te sona erecek.

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Mahmut Özer

Eşit ve adil bir eğitim

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, yeni eğitim öğretim yılının başlaması dolayısıyla mesaj yayınladı. Eğitim hayatına yeni başlamış tüm öğrencilerin eğitim yolculuklarının başarılı ve güzel geçmesini dileyen Özer, şunları kaydetti: “Hedefimiz, her bir çocuğumuzun kendi potansiyelini gerçekleştirebilmesi ve üretken bir birey olabilmesi için eğitim imkanlarından eşit ve adil bir şekilde yararlanmasını sağlamaktır. Bu hedef doğrultusunda yenilenmiş, iyileştirilmiş ve güçlendirilmiş okul iklimiyle yeni eğitim öğretim dönemine güçlü bir şekilde hazırız. Geleceği inşa edecek çocuklarımızın yetişmesinde en büyük emeği ve payı olduğuna inandığımız siz değerli öğretmenlerimizin daima yanında ve en büyük destekçisi olmaya devam edeceğiz. Sevgili öğrenciler, dinlenmiş ve tazelenmiş olduğunuzu umuyorum. Şimdi tüm ilgi, heyecan ve azimle öğrenme yolculuğunuzu sürdüreceğinize inanıyorum.”

5 gün boyunca sıkı denetim

İçişleri Bakanlığı koordinesinde 81 ilde 5 gün boyunca "Çocuk ve Gençlerin Korunmasına Yönelik Okul Çevreleri Denetim Uygulaması" dün başladı. Okul çevrelerinin denetimi için Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığına bağlı personelin katılımıyla 81 ilde Asayiş, Çocuk, Narkotik, TEM ve KOM birimlerinden karma ekipler oluşturuldu. Bu kapsamda, 07.30-18.00 saatlerinde, okulların giriş çıkış ve öğle arası zamanındaki yoğunluk göz önünde bulundurularak denetim süresi en az 2'şer saatlik dilimlerden oluşan 3 periyot halinde planlandı. Denetimler tüm ilkokul, ortaokul, lise ve öğrenci yurtlarının yakın çevresinde okulla ilişkisi bulunmayan şüpheli şahıslara ve bu yerlerin yakınındaki park ve bahçeler, metruk binalar, alkol ve tütün mamulleri satılan yerler, içkili yerler, iddia ve ganyan bayileri, kahvehaneler, internet ve elektronik oyun salonları gibi umuma açık yerlere yönelik olacak. Yoğun denetime Emniyet ve Jandarma birimlerinden oluşturulan 16 bin 948 karma ekip ile 56 bin 948 personel katılacak.

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