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EĞİTİM

Okullarda uyum haftası başladı: Üç gün sürecek

Okul öncesi ve ilkokul birinci sınıf öğrencilerine yönelik yüz yüze yürütülecek okula uyum eğitimleri başladı. Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) yürütülen 2022-2023 eğitim öğretim yılı hazırlıkları kapsamındaki okula uyum eğitimleri 3 gün sürecek.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Anaokulu ve 1. sınıflar ne zaman başlıyor? Okullar ne zaman başlayacak? 2022-2023 MEB EĞİTİM ÖĞRETİM YILI TAKVİMİ
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Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) illere gönderilen yazıya göre, okul öncesi eğitim ve ilkokul 1. sınıf okula uyum çalışmalarında oyun ve açık hava etkinliklerine ağırlık verilecek.

Öğrencilerin öğretmenler gözetiminde oyun, drama, sosyal ve sportif etkinlikler yoluyla öğrenme ortamını, okulunu, sınıfını, arkadaşlarını tanıması ve okul kurallarını öğrenmesi sağlanacak.

Eğitimin ikinci gününde veliler çocuklarıyla birlikte okula giderek okulun tüm iç ve dış mekanlarını birlikte gezecek.

Uyum eğitimi haftasında anaokulu öğrenci velilerinin kafasındaki soru işaretlerini gidermek amacıyla MEB tarafından ‘2022-2023 Eğitim Öğretim Yılı Okul Öncesi Eğitim Uyum Rehberi’ hazırlandı. Uyum rehberiyle hem okul öncesi eğitimin önemi ve içeriği anlatılıyor.

  • 5 Eylül'de okul öncesi eğitim ile ilkokul birinci sınıflara başlayacak öğrenciler için uygulanacak program 9 Eylül'de sona erecek.


2022-2023 MEB EĞİTİM ÖĞRETİM YILI TAKVİMİ

Okullarda yeni dönem eğitimi 12 Eylül 2022 Pazartesi günü başlayacak.

İlk ara tatil 14-18 Kasım 2022'de yapılacak. 23 Ocak-3 Şubat 2023 yarıyıl tatili, 17-20 Nisan 2023'de ise ikinci ara tatil yapılacak.

16 Haziran 2023'de ise okullar kapanacak.

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