Yattaki partiye polis baskını: Tek tek ceza yazıldı

Şişli’de Koronavirüs partisine polis baskını: 61 kişiye toplam 195 bin liralık ceza yazıldı

İstanbul Şişli'de koronavirüs salgını tedbirlerine rağmen parti yapılan mekanda polis 61 kişiye 3 bin 180'er liradan toplam ceza yazılması için ceza tutanağı düzenledi. Yine aynı ortamda kapalı alanda sigara da içilen 4 şahsa 187 lira para cezası uyguladı.