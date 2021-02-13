Yattaki partiye polis baskını: Tek tek ceza yazıldı

İstanbul Beşiktaş’ta denetim yapan polis ekipleri, saat 22.00 sıralarında Kuruçeşme açıklarında bir yatta yüksek sesle müzik dinlendiğini fark etti. Yata baskın düzenleyen ekipler, sokağa çıkma kısıtlamasına rağmen yatta doğum günü partisi düzenlendiğini gördü.
Sosyal mesafe ve maske kuralını da ihlal eden yattaki 14 kişiye toplam 45 bin 500 lira para cezası kesildi. Baskın anı cep telefonu kamerasıyla kaydedilirken, tekne sahibine de cezai işlem uygulandı.
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Beşiktaş'ta yattaki doğum günü partisine polis baskını
Koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasına aldırış etmeyen bir grup, Beşiktaş Kuruçeşme'de bir yatta doğum günü partisi düzenledi. Partiye baskın yapan polis, 14 kişiye 45 bin 500 lira para cezası yazdı.
GÜNDEM
Polis baskınında şaşkına çeviren anlar: 24 kişiye 76 bin 320 lira ceza kesildi
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Ataşehir’de saat 02.00 sıralarında bir gece kulübüne Ataşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerince baskın düzenlendi.
Polis ekipleri, gece kulübünde koronavirüse aldırmadan bir araya gelerek parti yapan 12 kişiye rastladı.
Güvenlik güçlerini fark eden ve mekandan kaçmaya çalışan biri yabancı uyruklu Kamola R ve personel müdürü olduğu iddia edilen İsmail G. merdivenden düşerek yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri merdivenden düşerek yaralanan 2 kişiye hastaneye kaldırdı.
Ayrıca polis ekipleri maske takmayan ve sosyal mesafeye kuralına uymayan 12 kişiye toplamda 37 bin 536 lira idari para cezası kesti.
Öte yandan ekipler kapalı olması gerektiği halde açık olan mekanı kapatarak, işletmenin sorumlusu olduğu öğrenilen O.U’yu emniyete götürdü.
İş yeri sahibi Ünal Genç’in gazetecilere 3 gün önce 32 bin TL ceza kestiler şimdi gelip yine kestiler. diyerek kendisini savundu.
Korona partisine polis baskını: İki kişi kaçarken yaralandı
Koronavirüs salgınına karşı yapılan onca uyarıya rağmen kimi kişiler inatla sosyal mesafe kuralları hiçe sayarak salgında bulaşı arttırıyor. İstanbul Ataşehir'de bir gece kulübünde parti yapıldığı ihbarı üzerine harekete geçen polisler mekana baskın düzenledi. Düzenlenen baskında 12 kişiye cezai işlem uygulanırken partiden kaçmaya çalışan 2 kişi merdiven düşerek yaralandı.
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Beyoğlu'nda eğlence mekanında 'korona partisi'ne polis baskını
Beyoğlu'nda koronavirüs tedbirlerine uyulup uyulmadığını denetleyen polis ekipleri yasak olduğu halde açık bulunan bir eğlence mekanına baskın düzenledi. Tedbirlere uymayan toplam 40 kişiye, 120 bin Türk Lirası para cezası kesildi.
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Koronavirüs tedbirlerine uyulup uyulmadığını denetleyen polis ekipleri yasak olduğu halde açık bulunan bir eğlence mekanına baskın düzenledi.
Tedbirlere uymayan toplam 40 kişiye, 120 bin Türk Lirası para cezası kesildi.
Koronavirüs denetimleri kapsamında incelemelerde bulunan Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı polis ekipleri, gece geç saatlerde açık olduğunu tespit ettikleri bir eğlence mekanına baskın düzenledi.
Beyoğlu Hamalbaşı Caddesi üzerinde bulunan 3 katlı mekanda, içeride toplam 40 kişinin koronavirüs tedbirlerini hiçe sayarak eğlendikleri görüldü.
Yapılan incelemeler sonucu haklarında kişi başı 3 bin Türk Lirası para cezası kesilen 40 kişiye toplamda ise 120 bin Türk Lirası ceza kesildi.
40 kişilik korona partisine polis baskını: 120 bin TL ceza kesildi
İstanbul'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında kapalı olması gereken mekanda, izinsiz eğlence düzenleyen 40 kişiye 120 bin lira para cezası kesildi.
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Şişli’de Koronavirüs partisine polis baskını: 61 kişiye toplam 195 bin liralık ceza yazıldı
İstanbul Şişli'de koronavirüs salgını tedbirlerine rağmen parti yapılan mekanda polis 61 kişiye 3 bin 180'er liradan toplam ceza yazılması için ceza tutanağı düzenledi. Yine aynı ortamda kapalı alanda sigara da içilen 4 şahsa 187 lira para cezası uyguladı.