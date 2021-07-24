Gündem Yavruyken buldu beslemeye başladı Rizeli küçük kızla Şakirin dostluğu şaşırtıyor
RİZE AKTÜEL

Yavruyken buldu beslemeye başladı: Rizeli küçük kızla ’Şakir’in dostluğu şaşırtıyor

Rize’nin Ardeşen ilçesinde yaşayan 8 yaşındaki Yağmur Anmak isimli kız çocuğu ‘Şakir’ ismini verdiği kargasını bir an olsun yanından ayırmıyor.

Haber Merkezi İHA
Yavruyken buldu beslemeye başladı: Rizeli küçük kızla ’Şakir’in dostluğu şaşırtıyor
Yağmur, kendisinden başka hiç kimseye gitmeyen kargayı eliyle besliyor.

Ardeşen ilçesi Işıklı köyünde yaşayan Yağmur Anmak, küçük yaşlarda yavru olarak bulduğu kargayı sahiplenerek büyüttü. Yağmur, kendisinden başka hiç kimseye gitmeyen eliyle beslediği kargasını evden her çıktığında omuzunda taşıyor.

Omuzuna konan kargayı yöredeki atmaca sevdalıları gibi bir an olsun yanından ayırmadığını belirten Yağmur, her yere onunla gidiyor.

İHA

Rize’de sürdürülen Atmacacılık geleneğinde olduğu gibi, atmacaların ayağına takılan çıngıraktan karganın ayağına da takan Yağmur, kargasının kendine doğru geldiğini de çıngırağın sesinden anlıyor.

Yağmur Anmak "Karga benden başkasına gitmiyor. Akşamları ağaçlarda duruyor. Hiç ayrılmıyor yanımdan, küçüklüğümden beri hep benimle birlikte" dedi.

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